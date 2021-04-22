سيرجيو راموس يتعافى من فيروس كورونا

تعافى سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، من فيروس كورونا المستجد “ كوفيد 19”.

وقالت أرانشا رودريجيز الصحفية بشكبة “ كادينا كوبي”، أن سيرجيو راموس تعافي من فيروس كورونا.

وظهر سيرجيو راموس في مران ريال مدريد، اليوم الخميس، وأدى تدريبات تأهيلية استعدادا للعودة للمشاركة في المباريات.

وشارك راموس مع ريال مدريد في 15 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما هدفين.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الجاري، ولم يحسم اللاعب موقفه النهائي من التجديد حتى الآن.

يذكر أن ريال مدريد اكتسح قادش، بثلاثة أهداف دون رد، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإسباتي.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 70 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.