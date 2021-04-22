غير متعمدة .. جنرال أمريكي كبير يعلق على الضربة السورية قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي

نقلت وكالة "رويترز" عن الجنرال الأمريكي كينيث ماكنزي، اليوم الخميس، إن الضربة السورية داخل إسرائيل لا تبدو متعمدة وتبين عدم الكفاءة.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ : "لا أعتقد أنه كان هجوما متعمدا".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم الخميس، إطلاق صافرات الإنذار انطلقت في منطقة أبو قرينات بجنوب إسرائيل قرب مفاعل ديمونا النووي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تقارير تفيد بأن انفجار وقع قرب مفاعل ديمونا، وجاء نتيجة استجابة بطارية باتريوت لصاروخ تم إطلاقه باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأكد الجيش في بيان لاحق أن صاروخ أرض - جو سوري سقط في منطقة النقب وتسبب في تفعيل الإنذار، مشيرا إلى أنه ردا على ذلك شن هجوما على مواقع تابعة للقوات السورية.

وأعلنت إسرائيل، أنه لم يتم اعتراض الصاروخ السوري الذي سقط قرب ديمونة.