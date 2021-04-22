انتظرت دوري لأخد اللقاح لكن الفيروس سبقني.. إصابة وزيرة لبنانية بكورونا
أعلنت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم إصابتها بفيروس كورونا، من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر".
وقالت: "انتظرت دوري لأخد اللقاح لكن فيروس كورونا سبقني ولم ينتظر.
وأفادت موقع لبنان 24 بأن نتيجة الفحص الذي أجرته ماري كلود نجم اليوم جاءت إيجابية
وقالت ماري كلود نجم : "اعتذر من جميع من خالطتهم هذا الأسبوع واطلب منهم أخذ الحيطة والالتزام بتدابير الوقاية وأتمنى السلامة للجميع".
وأضافت : انتظرت دوري لأخد اللقاح لكن فيروس كورونا سبقني ولم ينتظر.
وتابعت : نتيجة الفحص الذي اجريته اليوم جاءت إيجابية اعتذر من جميع من خالطتهم هذا الأسبوع واطلب منهم أخذ الحيطة والالتزام بتدابير الوقاية وأتمنى السلامة للجميع.