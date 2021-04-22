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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندي بسيوني في احدث ظهور

ندى بسيوني: رمضان كل صباح منه عيد وكل ليلة منه قدر

ندي بسيوني
ندي بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ندى بسيوني وأمامها عدد من الفوانيس وعلقت: "رمضان كريم".

وكتبت ندى بسيوني: "رمضان.. إن كل صباح منه عيد وكل ليلة منه قدر.. جلال الدين الرومي". 

يذكر ندى بسيوني كشفت عن دورها في فيلم ساحر النساء، وقالت لـ "صدى البلد": أقدم في ساحر النساء شخصية جديدة ومختلفة بالنسبة لي، وهي طبيبة نفسية تحاول علاج أحد المرضى وهو محمد سليمان، ولكن بعد فترة تكشف أنها تعالج نفسها من بعض العقد، وهي شخصية مركبة أقدمها لأول مرة.

وأضافت ندى بسيوني: تحمست للعمل على الرغم من أنه التجربة الأولى للمخرج أحمد عياد الرشيدي، والذي رأيته متحمسا للعمل بشدة وأتصور أنه يقدم عملا جديدا وبشكل إخراجي غير متوقع.

فيلم ساحر النساء بطولة كل من ندى بسيوني ومحمد سليمان وسميرة عبد العزيز وإخراج أحمد عياد الرشيدي.

وتقدم ندى بسيوني برنامج على قناة النهار، تحت عنوان حاجة حلوة والذي يوثق تاربخ المناطق الجمالية في مصر.

ندى بسيونى رمضان الفن أحدث ظهور صور

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