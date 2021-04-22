وفاة السيناريست مصطفى محرم

الجنازة بالسيدة نفيسة

رحل عن عالمنا السيناريست الكبير مصطفي محرم، إثر تعرضه لأزمة صحية نقل إليها إلى المستشفى

السيناريست مصطفى محرم كتب العديد من الأعمال المهمة فى السينما والدراما وأبرزها أفلام “أغنية على الممر”، “ولا يزال التحقيق مستمراً”، “مع سبق الإصرار”، “الحب وحده لا يكفى”، “الباطنية”، “وكالة البلح”، “درب الهوى”، “حتى لا يطير الدخان”، “الراقصة والطبال”، “أرجوك أعطنى هذا الدواء”، “الحب فوق هضبة الهرم”، “السكاكينى”، “لعدم كفاية الأدلة”، “أبناء وقتلة”، “المرأة الحديدية”، “اغتيال مدرسة”، “الهروب”، “حارة برجوان”، “سمارة الأمير”، “الغرقانة”، “دانتيلا” و”حائط البطولات” وغيرها.



كما قدم مسلسلات “رد قلبى”، “عائلة الحاج متولى”، “العطار والسبع بنات”، “مشوار امرأة”، “على يا ويكا”، “ريا وسكينة”، “قاتل بلا أجر”، “الباطنية”، “زهرة وأزواجها الخمسة”، “سمارة”، “ميراث الريح”، “مولد وصاحبه غياب” وغيرها.



