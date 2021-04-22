سؤال من رجل عبر فيس بوك حول المرأة الحامل يثير الجدل

تساءل أحد الرجال عبر موقع فيس بوك عن السبب الذي يجعله يتخلى عن مقعده في وسائل المواصلات من أجل أن تجلس مكانه سيدة، فإنه يدفع نفس ثمن التذكرة التي تدفعها حتى يجلس في مقعده لكي يصل إلى المكان الذي يريده .

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن رجل بالغ من العمر 32 عاما، كتب عبر حسابه يستنكر المبدأ الذي يتبعه بعض الرجال في القيام من مقعده حينما يرى سيدة واقفة بالقرب منه في المواصلات العامة، متسائلا عن السبب مما اثار حفيظة الرواد ضده و خاصة من الرجال و عائلته .

كتب الرجل أن وظيفته تدفعه للوقوف طوال 10 ساعات في العمل، دون أن يسمح له بالجلوس 5 دقائق فقط، فإنه قد يجازي إذا جلس يستريح لإستكمال العمل.

أوضح الرجل أنه عقب انتهائه من عمله، يبحث عن أي وسيلة مواصلات ليصل إلى منزله، عقب تعرض سيارته إلى حادث أدى إلى تهشيمها فلا حيلة لديه غير ركوب المواصلات.

تساءل الرجل عن تلك المواقف الغريبة التي تصدر من الرجال حينما تصعد امرأة و خاصة إذا كانت حاملا إلى الحافلة فإن الرجال تقوم من مقاعدهم حتى تجلس النساء، بالرغم من طلب السيدات دائما المساواة بالرجال و لكن في تلك المواقف تختل الموازين .

لم يتخيل الشاب أن يتعرض لرد فعل عنيف من المتابعين و خاصة من الرجال و عائلته، فقد أكدوا أنها أحد أشكال الشهامة من الرجال فهي من شيم الرجال .