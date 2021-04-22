الحماية المدنية بقنا تسيطر على حريق في حوش مواشي بقرية المعري

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق في حوش مواشي بقرية المعري التابعة لمركز قوص.



تلقى اللواء محمد أبوالمجد، إخطاراً من مركز شرطة قوص، يفيد اندلاع حريق فى حوش مواشي بقرية المعري، دون وقوع أى خسائر بين المواطنين أو نفوق للمواشى.

من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هانى الأتربى، مدير إدارة الحماية، بـسيارات إطفاء لموقع الحوش للتعامل مع الحريق.

تمكنت قوة حماية مدنية بقوص، بقيادة النقيب أسامة حمدي، من السيطرة على الحريق، قبل امتداده للمنازل المجاورة، و تبين أن الحريق أسفر عن احتراق مخلفات ومحتويات دون خسائر بشرية أو بين المواشى.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.