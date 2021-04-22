مصطفى بكري: تحية إلى دماء الشهداء والمصابين في ذكرى العاشر من رمضان

نشر الكاتب الصحفي مصطفي بكري تغريدة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التغريدات الشهير تويتر.

وكتب مصطفي بكري: "‏العاشر من رمضان، يوم من أيام تاريخنا العظيم، أثبت فيه الجندي المصري والعربي أنه قادر على تحقيق المستحيل، استعدنا الأرض والكرامة وأعدنا كتابة التاريخ، تحية إلى دماء الشهداء والمصابين، تحية إلي الزعيم عبدالناصر قائد حرب الإستنزاف المجيدة التي مهدت ليوم النصر، وتحيه إلي الرئيس".

يذكر أن مصطفي بكري أثنى على مسلسل الاختيار2، موضحا أنه يجسد بطولات مصريين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن.

وأشار بكري، خلال تقديمه حلقة الليلة من برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية صدى البلد»، إلى أن مخرج العمل استطاع خلال 3 حلقات فقط من المسلسل أن يعيد إلى الأذهان الصراع بين الحق والباطل، ومحاولات الإرهابيين والخونة في هدم استقرار الوطن؛ منوها بأن المسلسل جسد بطولة الشهيد المقدم محمد مبروك.



وأكد بكري، أن مبروك استطاع أن يحصل على مكالمات بين محمد مرسي وعدد من القيادات الإخوانية وعلى إثرها تم وضعهم في السجن في قضية التخابر الشهيرة؛ مشيرا إلى أنه كان يؤدي عمله بإخلاص شديد.