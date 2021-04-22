النواب الأمريكي يصوت لصالح تحويل العاصمة واشنطن إلى ولاية

صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح مشروع قانون تحويل واشنطن إلى ولاية، تمهيدًا للتصويت عليها في مجلس الشيوخ.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، جاء التصويت لصالح القرار بـ 216 صوتا مقابل 208، أي بفارق ضئيل، على أن يحال إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه وإقراره.

وبأغلبية 216 صوتا مقابل 208 صوتا، وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على المشروع دون دعم جمهوري.

وكان البيت الأبيض أعلن رسميا، الثلاثاء، دعمه لمشروع قانون يمنح صفة "ولاية" للعاصمة واشنطن.

وأكد البيت الأبيض أنه سيوفر لسكان المنطقة "التمثيل الكامل الذي طال انتظاره في الكونجرس".

وأضاف أن تأسيس واشنطن "لتكون الولاية رقم 51 سيجعل اتحادنا أقوى وأكثر عدلا".