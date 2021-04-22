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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل جلاش حلو باللبن بالخطوات والمقادير زى الحلوانى

طريقة عمل الجلاش
طريقة عمل الجلاش

طريقة عمل جلاش حلو باللبن  من  الوصفات التي تقبل الكثير من السيدات على إعدادها في رمضان ، وتجد الكثير من الناس صعوبة في تحضير عجينة الجلاش مثل المحترفين ، ولكن إذا اتبعت الخطوات بعناية ، فستكون النتيجة رائعة 

 إليك طريقة عمل جلاش حلو باللبن بوصفات مختلفة وخطوات سهلة أختارى الوصفة التى تناسبك

طريقة عمل جلاش حلو طرى بالمقادير 


إن طريقة صنع الجلاش الحلو أمر يبحث عنه الكثيرون ، حيث أن الجلاش من أشهر أنواع المعجنات المستخدمة في الحلويات الشرقية ، وأكثر ما يميز الجلاش أنه يتكون بعدة طرق سهلة ومميزة. 

4 أكواب دقيق ناعم.
2 كوب ماء ساخن.
ملعقة كبيرة ملح.
كوب نشاء حتى نتمكن من دهن العجين به.

طريقة عمل جلاش بالدجاج

طريقة عمل لفائف الجلاش باللحمة والزبادي

اتبع هذه الخطوات بالترتيب الصحيح للحصول على النتيجة المرجوة:

نحضر وعاء ونضع فيه الملح والدقيق ونقلب جيداً ، ثم نضيف كمية الماء الساخن تدريجياً مع مراعاة التحريك المستمر حتى تحصل على عجينة متماسكة تماماً.
 

نحضر العجينة ونبدأ في لفها بشكل أسطواني ، ثم نقطعها إلى ما يقرب من عشرين قطعة.
 

نبدأ في  تغطية العجين ويترك العجين يرتاح قليلاً لمدة ساعة تقريباً.


نحضر كرات العجين ، ثم نغمسها في النشا ونبدأ في فردها على أى  سطح صلب باستخدام أداة العجين لتكون رقيقة جدًا.


يتم رص  قطع الجلاش فوق بعضها البعض ونرش القليل من النشا بينها حتى لا تلتصق العجينة ببعضها البعض.


بعد انتهاء الكمية ، نلف رقائق الجلاش بورق الزبدة ونحتفظ بها في الثلاجة لحين استخدامها ويتم ت

 

طريقة عمل جلاش حلو باللبن بالمقادير

 

طريقة عمل جلاش حلو عبارة عن عجينة يمكن صنعها من العديد من الوصفات الحلوة والحامضة ، ومن أشهرها الجلاش الجلاش الحلو مع البودنج ، وإليكم المكونات بالتفصيل:

كوب زبدة سائلة.
12 ورقة من عجينة الجلاش.
ربع كوب سكر.
ربع كوب مكسرات أو فستق مطحون.
ملعقة كبيرة من ماء الزهر أو ماء الورد أو الفانيليا حسب الرغبة.

 

طريقة تحضير الجلاش باللبن بالخطوات 


أحضر صينية وادهنها بقليل من الزبدة ونبدأ فى رص طبقات الجلاش وبين كل طبقة والأخرى ترش الزبدة حتى تنتهي من الطبقة الأولى.


نبدأ في تحضير البودنج ، ثم نجهز وعاء ونضع الحليب مع النشا والسكر وماء الورد أو الزهر ونخلط جيداً على البارد ، ثم نرفعها على نار خفيفة.


يستمر التحريك حتى يتحول الخليط إلى سائل أبيض متماسك ، ثم يترك الحساء حتى يبرد قليلاً.


صب كمية من البودنج كطبقة وسطى داخل صينية الجلاش ، وتكون كمية البودينج حسب الرغبة.


نحضر بقية رقائق الجلاش ونبدأ في تكديسها في طبقات وبين كل طبقة والأخرى ترش الزبدة لمنعها من الالتصاق ببعضها البعض.

أحضر كوبًا من الحليب ونذوب فيه القليل من السمن أو الزبدة ويضاف  إلى صينية الجلاش.

نضع الصينية في الفرن  ونتركها على درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق حتى تنضج بالكامل ، ونقدمها ساخنة بعد تزيينها بالمكسرات


طريقة عمل الجلاش زي الحلواني 

جلاش الأصابع من أشهر أنواع الحلويات الشرقية وأكثرها تفضيلاً ، خاصة إذا كانت محشوة بالمكسرات اللذيذة.

مقادير طريقة عمل الجلاش زى الحلوانى


الجلاش الحلو بالمكسرات هو المفضل لدى الكثيرين من حيث النكهة ، وإليك المكونات بالتفصيل:

نصف كيلو ورق الجلاش.
كوب ونصف من المكسرات المفضلة لديك.
فقط ربع كوب من الزبدة أو المارجرين حسب الرغبة.
كوبان من الشربات أو الشراب يمكن أن يحل محل العسل الأبيض.
نصف كوب جوز هند وزبيب.
رشة قرفة.
 

طريقة عمل الجلاش زى الحلوانى  بالخطوات 

 

عليك اتباع الخطوات التالية للحصول على جلاش على شكل أصابع كما هو متوفر في اشهر المتاجر:

نحضر وعاءًا صغيرًا ونخلط جميع المكسرات مع الزبيب وجوز الهند ورشة قرفة وربع كوب عسل ونقلب المزيج جيدًا حتى يختلط تمامًا.
نبدأ بفتح أوراق الجلاش  الجلاش وتقطيع الورق من النصف إلى الحجم المطلوب.
تدهن أورق الجلاش بقليل من الزبدة أو السمن ، ضعي كمية من حشوة المكسرات وابدئي في لف ورق الجلاش مع تغطية الجوانب جيداً.
تدهن صينية الخبز بالزبدة أو السمن ، ثم ترص أصابع الجلاش  حتى تنفد الكمية.
تدخل الصينية الفرن لتسخينها على درجة حرارة متوسطة وتترك حتى يصبح وجهها ذهبي.
يخرج الجلاش الساخن من الفرن ونسكب الشربات أو العسل الأبيض البارد عليه حتى يشرب الجلاش الشربات جيداً ويزين بالمكسرات لتحصلي فى النهاية على ألذ وأسهل طريقة عمل الجلاش

المراجع ../vistabuzz.

طريقة عمل الجلاش بالخطوات 

طريقة عمل جلاش حلو طريقة عمل جلاش حلو باللبن طريقة عمل الجلاش زى الحلوانى طريقة عمل جلاش حلو طرى بالمقادير طريقة عمل جلاش حلو طرى بالخطوات

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