شوقي علام: يجوز تقديم الأوامر العسكرية على صلاة التراويح.. فيديو

تقديم الأوامر العسكرية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الجندية لها أوامر ونمط مختلف عن الحياة العادية.



وأضاف "علام"، خلال لقائه الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "كتب عليكم الصيام"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن صلاة التراويح سنة، وإذا تعارضت مع الأوامر العسكرية الواجبة يتم تقديم الواجب على السنة".



وأوضح: "الصوم فرصة ولا يسقط إلا لعذر شرعي"، لافتا: "هناك رخص تجيز لهؤلاء الإفطار والكثير من وقف وهو صائم، لأنه في رعاية الله، وكان يريد أن يلقى الله وهو صائم".



وأردف: "لو صار الأمر شاقا وخرج عن المعتاد، نظرا للأعمال والمهام التي يقوم بها، في هذه الحالة يرخص له في الفطر، وينوي الصيام ليلا، وإذا خرج عن المعتاد في النهار، ففي هذه الحالة يجوز له أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك".