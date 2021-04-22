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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المفتي: حديث جند مصر صحيح وهذا هو الدليل.. فيديو

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن حديث جند مصر صحيح والواقع يؤيد ذلك.

وأضاف "علام"، خلال لقائه الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "كتب عليكم الصيام"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المشككين في خيرية الجيش المصري والأحاديث يرددون كلاما باطلًا من الناحية العلمية والواقعية، معقبا: "أنا أدعو المشاهدين أن ينفضوا عن أنفسهم كل هذه الأكاذيب التي ليس لها أساس من الصحة".

وأكد مفتي الجمهورية أن هذه المقولات المشككة في خيرية الجيش المصري العظيم لم تتردد إلا بعد أحداث ثورة يونيو 2013، فالجيش المصري العظيم انحاز لإرادة شعبه في جميع التغيرات السياسية، وهذا الانحياز لم يعجب البعض فأخذ يشكك في وطنية الجيش المصري الذي يقف بجانب الشعب على مدار التاريخ.

وأثنى المفتي على تمسك بعض الجنود بالصيام في ميادين الحرب رغبة منهم بالفوز بهذا الثواب العظيم، برغم الرخصة التي تسمح لهم بالفطر عند وجود المشقة.
 

المفتي جنود مصر الجندي حديث جند مصر مفتى الجمهورية

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