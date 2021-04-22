عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو يعلق على انسحاب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا

حلف الناتو
حلف الناتو

أكد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ترحيبه باعتزام روسيا سحب قواتها من الحدود الأوكرانية.

وقال "الناتو" اليوم الخميس، "نحن على علم بانسحاب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا وسنظل مستعدين"، مؤكدا أن أي خطوة لخفض التصعيد ستكون بادرة مهمة.

وكانت روسيا، أعلنت اليوم الخميس، انتهاء تدريباتها العسكرية بالقرب من أوكرانيا.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أمر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، القوات الموجودة على الحدود مع أوكرانيا بالعودة إلى قواعدها غدًا الجمعة.

وكلف شويجو قائد هيئة الأركان للقوات العسكرية والجوية بمهمة التخطيط والبدء غد، في عودة القوات إلى نقاط انتشارها الدائمة وإجراء تحليل مفصل وتلخيص نتائج الفحص المفاجئ".

كما وجه خلال اجتماع عقد في شبه جزيرة القرم، قوات الجيش بأن تكون مستعدة للرد فورًا على أي تطورات سلبية في مناطق إجراء مناورات Defender Europe التي سينفذها حلف الناتو قريبًا بالبحر الأسود.

وقال "استمروا في مراقبة الوضع في مناطق تدريبات الناتو المتعلقة بالدفاع الأوروبي".

وقرر شويجو، اليوم الخميس، استكمال أنشطة التحقق في المناطق العسكرية الجنوبية والغربية لروسيا.

وقال: "إنني أعتقد أن أهداف الفحص المفاجئ قد تحققت بالكامل. لقد أظهرت القوات الروسية القدرة على ضمان دفاع موثوق عن البلاد، لقد قررّت استكمال أنشطة التحقق في المقاطعات العسكرية الجنوبية والغربية".

روسيا الناتو الحدود الأوكرانية الحدود مع أوكرانيا حلف الناتو شبه جزيرة القرم

ترشيحاتنا

الانسحاب خطأ تاريخي.. برشلونة: المشاركة فى دوري السوبر الأوروبي يخضع لتصويت الأعضاء

سؤال من رجل عبر فيس بوك حول المرأة الحامل يثير الجدل

أنا أقل من تامر حسني وحماقي| رامي صبري: دا سعر مشاركتي في الأفراح

تحسه داخل يسرق بنك .. رامز جلال يسخر من أحمد مالك

فيديوجراف| وزير التعليم يحسم جدل امتحانات أبريل

في العاشر من رمضان.. رئيس البرلمان العربي يوجه رسالة للسيسي والمصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

احذر.. الفصل من الخدمة والإحالة للمعاش عقوبة الموظفين المقصرين فى قانون الخدمة المدنية

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

تخوف الطلاب من كورونا|التعليم العالي تحسم استكمال العام الدراسي بالجامعات

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

في العاشر من رمضان.. رئيس البرلمان العربي يوجه رسالة للسيسي والمصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين (قصة قصيرة)

د. وليد جاب الله يكتب: ذهبت الوسية وبقيت أخلاقها

منى زيدو تكتب: رمضان مبارك ولكن؟؟

عمر عاقيل يكتب: ملامح البطولة

أحمد شيخو يكتب: التاريخ والثقافة في التحول الوطني الديمقراطي

د. صابر حارص يكتب: تصنيف جديد للشخصية المسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ