بالمزاد العلني.. طرح محلات وأكشاك للمواطنين بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن طرح مزايدة علنية عامة بين الأفراد والشركات لتأجير عدد من الأماكن في نطاق المحافظة.

وشملت الإعلان عن تأجير كافتيريا و(2) كشك بموقف سرفيس ميدان الجيزة، ومحل مكون من باكتين (24،23) وكذلك محل مكون من اربع باكيات (33،35،34،36)، ومحل(28) بمركز الجيزة التجارى الكائن بشارع الغرفة التجارية يميدان الجيزة .

وأوضحت أنه بالنسبة لموقف ميدان الجيزة قد تحدد لها جلسة الاثنين الموافق 3/5/2021 وقيمة التامين الابتدائى 10آلاف جنيه لكافتيريا ميدان الجيزة و3 آلاف جنيه لكل كشك على حدة لـ 2 كشك بموقف ميدان الجيزة .

وبالنسبة للمحلات الكائنة بمركز الجيزة التجارى بالغرفة التجارية قد تحدد لها جلسة الثلاثاء الموافق 4/5/2021 وقيمة التامين الابتدائى 10آلاف جنيه لمحل مكون من ثلاث باكيات (33،34،35،36) و4 آلاف جنيه لمحل مكون من باكيتين (23،24) وخمسمائة جنيه لمحل مكون من باكية 18.

كما أنه تحدد قيمة كراسة الشروط لكل مزايدة على حدة بمبلغ 299 جنيها خلاف 14% ضريبة القيمة المضافة .

وللحصول علي كراسة الشروط من خلال إدارة العقود والمشتريات بمقر الديوان العام بمحافظة الجيزة بالعنوان الكائن 406 شارع الأهرام.

وعلى من يرغب دخول المزايدة أحضار المستندات المطلوبة فى تمام الساعة الثانية عشرة بقاعة المجلس المحلى بالمحافظة الدور الثالث .

وعلى من يرسو علية المزايدة عليه سداد 10% من القيمة الفعلية الراسية بالمزايدة من اجمالى مدة الايجار وتخضع المزايدة لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .