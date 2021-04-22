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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفرت 195 ألف فرصة عمل

تنمية المشروعات: تمويل 124 ألف مشروع بـ3.7 مليار جنيه

جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات

كشف تقرير صادر عن جهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز مول منذ بداية عام 2020 وحتى شهر نوفمبر  124 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بإجمالى قدره 3.7 مليار جنيه، أتاحت 195 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 119 مليون جنيه تم ضخها من الجهاز للمشاركة فى تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية والمجتمعية بمختلف المحافظات لتوفير البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع فيها والمساعدة فى تشغيل العمالة الموسمية غير المنتظمة، الأمر الذى أتاح لهم 301 ألف يومية تشغيل.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الوجه القبلى يأتى على رأس اهتمامات الجهاز، حيث حصل على 46% من إجمالى التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للمواطنين وتشجيعهم على الإقبال على العمل الحر.

وأكدت “نيفين”، أن الجهاز نجح فى تقديم هذا التمويل والدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الرغم من تداعيات أزمة كورونا وما فرضته من قيود على حركة التجارة وتأثيرها على النمو الاقتصادى، وأشارت إلى أن الجهاز كان حريصا منذ بداية ظهور أزمة كورونا على تنفيذ حزمة من الإجراءات لمساعدة أصحاب المشروعات على الاستمرار وعدم الاستغناء عن العمالة الموجودة بمشروعاتهم.

وقالت إن جميع فروع الجهاز بالمحافظات لم تتوقف عن تقديم خدماتها، حيث نجحت مجمعات خدمة المنشآت الصغيرة التابعة للجهاز فى هذه المحافظات فى تقديم ما يزيد على 27 ألف خدمة للعملاء تمثلت فى استخراج الرخص النهائية والمؤقتة للمشروعات والرقم القومى والسجل التجارى والبطاقة الضريبية وخدمات أخرى متنوعة.

وأضافت نيفين جامع أن الجهاز نجح فى تقديم حزمة من الخدمات غير المالية وعمل على تطويرها وتقديم بعضها إلكترونيا، حيث استفاد ما يزيد على 7 آلاف شاب وفتاة من الدورات التدريبية الخاصة بريادة الأعمال، كما تم تسجيل ما يزيد على ألفي مستفيد بالجهات الحكومية نجحوا فى المشاركة بمناقصات بلغت 186.8 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 277 صفقة تكامل بين المشروعات بقيمة صفقات بلغت 14 مليون جنيه، وإشراك 274 مشروعا بشركات القطاعين العام والخاص حققوا مبيعات بلغت 6.2 مليون جنيه، كما تم تقديم 4634 خدمة دعم فنى متنوعة للمشروعات الزراعية الصغيرة فى مجال الإنتاج والتصنيع الزراعى واستفاد ما يزيد على 8 آلاف عميل من خدمات تطوير المشروعات الصناعية ونجحت مشروعات الحاضنات فى احتضان 86 مشروعا جديدا استفادوا من الخدمات المتنوعة التى تقدمها، كما تم تسجيل 145 مشروعا جديدا على منصة المشروعات الصغيرة لمساعدتهم فى تسويق منتجاتهم واستفاد 67 عميلا من استشارات التسويق الإلكترونى تم تقديمها خلال معرض تراثنا، وبالإضافة إلى ذلك قام الجهاز بتنظيم 67 معرضا شارك فيها 1977 عارض حققوا مبيعات زادت على 79 مليون جنيه.
 

جهاز تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويل

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