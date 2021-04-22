أسعار الخضراوات والأسماك والدواجن اليوم بالأسواق ..فيديو



بعد 10 أيام من شهر رمضان المبارك ، يقدم موقع"صدى البلد" أسعار الدواجن والخضراوات والأسماك اليوم بالأسواق وذلك لنشر التغيرات اليومية التي تطرأ عليها ..

ومن داخل أحد الأسواق بمحافظة القليوبية بشبرا الخيمة رصدت عدسة موقع صدى البلد الأسعار المتوفرة والتي تبينت كالتالي:

تراوح أسعار السمك البلطي مابين (26-27) الصغير والكبير 50 جنيها لكيلو، وسمك البربونيا 50 جنيها الكيلو،الجمبري "الجامبو"110 جنيهات، الكابوريا 60 جنيها الكيلو ، والسردين يتراوح مابين (50-60 ) الكيلو.

وتتراوح أسعار الدجاج البلدي 38 الكيلو،والأبيض 30 الكيلو ، والوراك المنفصلة عن الدجاج 35 الكيلو، والبانيه 68 الكيلو،والكبد والقوانص 38 الكيلو، أسعار الأرانب تختلف بشكل يومي حسب السوق والبورصة.



كما أن البائع قد أوضح أن الأسعار تختلف بسبب دخول عيد القيامة وشهر رمضان الكريم

وأسعار الخضراوات التي تتمثل في الطماطم 3.50 جنيه الكيلو، والبطاطس 2.50 جنيه الكيلو،والجزر 5 جنيهات للكيلو ونصف ،والكوسة 10 جنيهات للكلو ونصف ،والفلفل الأخضر 5 جنيهات للكيلو ،والملوخيه 10 جنيهات الكيلو ، وورق العنب 20 جنيها للكيلو ،والفاصوليا 8 جنيهات للكيلو ،والباذنجان 10 جنيهات للكيلو ونصف.