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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحسه داخل يسرق بنك .. رامز جلال يسخر من أحمد مالك

صدى البلد

وقع الفنان الشاب أحمد مالك ، ضحية مقلب رامز عقله طار، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الخميس.

ووصف رامز جلال أحمد مالك بالنسخة الصيني من النجم العالمي جاستن بيبر، مراهق الشاشة ونجم حب الشباب.

وأضاف رامز ساخرًا: "أحمد مالك لابس طقم إسود وجاي يسرق بنك، تحس انه في برنامج خلف الأسوار، أحمد مالك جاب في سيرتي، وأنا قولت أجيبه أربيه ومن الهوب دروب هرميه".


ومن بين ضحايا رامز جلال في برنامجه الجديد، النجوم: دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، رمضان صبحي، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم.


وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

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