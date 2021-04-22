الانسحاب خطأ تاريخي.. برشلونة: المشاركة فى دوري السوبر الأوروبي يخضع لتصويت الأعضاء

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانا رسميا، بشأن المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

وقال نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي:" :" نؤمن بأن الوضع الحالي لكرة القدم الأوروبية يحتاج لإجراء إصلاحات هيكلية تهدف لضمان الاستقرار المالي في عالم كرة القدم.

وأضاف البيان:" يؤكد ناد برشلونة على أن مشروع السوبر الأوروبي سيخضع لتصويت أعضاء النادي، وسيبثون في القرار النهائي بشأن المشاركة فيه".

وتابع بيان برشلونة:" نؤكد على وجود حماية لمشروع السوبر الأوروبي من المحكمة المختصة، إلا أن عملية الحوار والنقاش بشأن المشروع غير متاحة وسط معايير الضغط والترهيب الحاليين".

وأشار البيان:" استقالة برشلونة من المشروع كنادي مؤسس هو خطأ تاريخي، وبصفتنا ناديًا شعبيًا فسنظل مدافعين عن هوية المؤسسة والروح الرياضية".

وأعلنت أندية ليفربول وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وميلان وإنتر وأتلتيكو مدريد، خلال الساعات الماضية، انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

يذكر أن 12 فريقا أوروبيا على رأسهم برشلونة وريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد، أعلنوا الأحد الماضي، الماضية، إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، ليكون بديلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت المجموعة المنظمة لبطولة السوبر الأوروبي بيانًا جاء فيه:" أعلن إثنا عشر من أهم أندية كرة القدم في أوروبا اليوم أنهم توصلوا إلى إتفاق لتشكيل مسابقة جديدة وهي دوري السوبر التي تحكمها الأندية المؤسسة لها."

وأضاف:" انضم كل من ميلان وأرسنال وأتلتيكو وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ويوفنتوس وليفربول ومان سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام."

وأتم:"من المتوقع أن تنضم ثلاثة أندية أخرى قبل الموسم الافتتاحي ، والذي من المتوقع أن يبدأ في أقرب وقت ممكن ".