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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فجر الغد.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق بأسوان

قطع المياه - أرشيفية
قطع المياه - أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، عن قطع مياه الشرب عن 5 مناطق شرق مدينة أسوان تبدأ من فجر الغد السبت لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية .

وأشارت الشركة إلي أنه نظراً للقيام بأعمال تغيير الخط المتهالك الناقل من رافع مياه السيل إلى تقسيمات الصداقة الجديدة وعمل التوصيلات اللازمة عليه وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق "عزبة الوادى– الزيداب – تقسيمات الصداقة الجديدة – منطقة المعهد الأزهرى بمطلع الصداقة الجديدة – عمارات الصفوة".

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وأوضح بيان الشركة، بأن انقطاع المياه يبدأ اعتباراً من الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 24/4/2021 وحتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم.

وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضرورة الإسراع بتنفيذ الأعمال المطلوبة لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى، على أن يقوم كل قطاع بإعداد تقرير شهرى محدد فيه الخطة الزمنية بتوقيتات البدء والنهو لها، بجانب عرض التحديات والمعوقات أولاً بأول حتى لا تؤثر سلبياً على معدل التنفيذ لها بما يتواكب مع توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تطلعات وآمال مواطني المحافظة في جنى ثمار هذا البرنامج التنموى الضخم.

 وقال محافظ أسوان إن مشروعات البرنامج الرئاسي تستهدف التطوير الشامل لـ 31 قرية رئيسية و114 قرية فرعية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بعد إدراج الأخيرة ضمن البرنامج، وهى تتضمن مشروعات إنشاء 21 مجمعا خدميا، منها 13 مجمعا بإدفو و8 مجمعات بكوم أمبو بتكلفة إجمالية 190 مليون جنيه، وبها مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الاجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية.

 وأضاف اللواء أشرف عطية أن معدلات تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تسير بوتيرة سريعة بنسبة 40% لإدخال خدمة الصرف الصحى بتكلفة تصل لنحو 1.9 مليار جنيه تشمل 3 مشروعات ستخدم 9 قرى بكوم أمبو، بجانب 11 مشروعا ستخدم 24 قرية بإدفو وهو الذى يتوازى مع مشروعات شركة مياه الشرب لإنشاء 8 محطات والشبكات المرتبطة بها.

أسوان شركة مياة الشرب قطع مناطق

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