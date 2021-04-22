الطفلة المعجزة.. سيدة تنجب بعد 8 عمليات إجهاض

عانت سيدة من عدم قدرتها على الإنجاب لمدة 6 سنوات، ففقدت الأجنة 8 مرات قبل أن تنجب طفلتها الأولى التي اعتقد الأطباء انها معجزة من السماء بعد فقدانهم الأمل في أن تلك السيدة يمكنها أن تنجب.

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 28 عاما، تعرضت للإجهاض ثماني مرات لأسباب غير مفهومة، وأجمع الأطباء على عدم وجود سبب رئيسي أو واضح لعدم اكتمال حملها.

علمت السيدة منذ أشهر انها حاملا للمرة التاسعة، وتمنت أن يكتمل حملها وتصل للشهر التاسع دون أن تجهض طفلها ولكنها كانت تعلم أن الأمل كان ضعيفا، ورغم ذلك فإنها حرصت على متابعة الأطباء طوال تلك الفترة حتى وصلت للشهر الأخير.

انجبت السيدة طفلة منذ عام، ولدت بشعر رأس كثيف وناعم للغاية، لفتت إنتباه الأطباء في المستشفى، وأطلقوا عليها الطفلة المعجزة التي جاءت إلى الدنيا بعد سنوات من المعاناة.