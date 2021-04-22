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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رسميا.. إقامة الحفل السنوي لجائزة ساويرس الثقافية 21 مايو بمسرح النافورة

جائزة ساويرس الثقافية
جائزة ساويرس الثقافية

أعلنت مؤسسة ساويرس، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، عن موعد إقامة الحفل السنوي لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها السادسة عشر، يوم الجمعة الموافق 21 مايو 2021. يقام الحفل بمسرح النافورة، في دار الأوبرا المصرية بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، مع الالتزام باتخاذ كافة إجراءات التباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة الحضور والمدعوين إلى الحفل. يأتي هذا بعد أن تم تأجيل الحفل، الذي كان من المقرر إقامته في يناير الماضي، بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا. 
كانت أمانة الجائزة قد قامت، لأول مرة، بالإعلان عن القوائم القصيرة لكبار الأدباء والكتاب في كل فروع الجائزة، حيث تضمنت القائمة القصيرة لأفضل رواية – فرع كبار الأدباء كل من: “حصن التراب " لـ “أحمد عبد اللطيف"، "بيت القبطية " لـ “أشرف العشماوي"، " الزوجة المكسيكية " لـ “إيمان يحيى"، "غيوم فرنسية" لـ “ضحى عاصي"، و"جنازة جديدة لعماد حمدي" لـ “وحيد الطويلة"، و"كيميا“لـ “وليد علاء الدين ".
وتضمنت القائمة القصيرة لأفضل مجموعة قصصية- فرع كبار الأدباء: “السرب " لـ “إيمان سند"، " أوتوبيس خط 77" لـ “سمير الفيل"، "صولو الخليفة " لـ “شريف عبد المجيد"، "الأميرة والرجل من العامة" لـ “محمد إبراهيم طه"، و"كان يا ما كان" لـ “محمد عبد النبي".
وفي فرع كبار كتاب السيناريو؛ تضمنت القائمة القصيرة كل من سيناريو "19ب" لـ “احمد عبد الله"، "النزيل" لـ “سمر طاهر"، "هبوط في الدورة الدموية " لـ “محمد الشماع"، و"المطلوق" لـ “ياسر نعيم".
وفي المسرح، تصدرت القائمة القصيرة النصوص المسرحية "وداعا نوتردام" لـ “خالد حسونة"، " كباريه عثمانلي" لـ “السيد إبراهيم"، "حكاوي الاراجوز " لـ “فيصل رزق"، "برنتانيا" لـ “مينا بباوي"، و"فتاه المترو " لـ “هاني مصطفى قدري ".
وفي النقد الأدبي وصل للقائمة القصيرة كل من “المرايا السردية " لـ “أحمد عادل القضابي"، "حكايات عن القراءة " لـ “سامح فايز"، " الالتفات البصري من النص إلي الخطاب" لـ “عبد الناصر هلال"، "الأنساق النَّصية وفعل التغاير" لـ “عماد حسيب".
وكانت المؤسسة قد أعلنت القائمة القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو في ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي: في الرواية- فرع شباب الأدباء "بياصة الشوام" لـ “أحمد الفخراني"، "ما تبقى من الشمس" لـ “أحمد المرسي"، "ترتيبات عشوائية" لـ “دنيا كمال القلش"، "أحمر لارنج" لـ “شارل عقل"، و"أطياف كاميليا" لـ “نورا ناجي".
وفي المجموعة القصصية- فرع شباب الأدباء؛ "لصوص النوم" لـ “أمجد الصبان"، "رؤى المدينة المقدسة " لـ “أميمة صبحي"، "كأن تنقصه الحكاية" لـ “جيلان الشمسي"، "خطط طويلة الأجل" لـ “محمد فرج"، "تقرير عن الرفاعية" لـ “محمد الفولي".
بينما تضمنت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو -فرع شباب الكتاب؛ "الغزالة التي فرت من فناء المدرسة" لـ “أحمد إيهاب عبد الوارث"، "عبد الله" لـ “بولا تادرس ثابت"، "أين ذهب شاكر أباظة" لـ “محمود حسن عبد العليم “، “هاملت" لـ “السيد عبد النبي"، "الكيلو 35" لـ “محمود أحمد عبد الرحمن".
ويتوجه مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية بخالص الأمنيات والتوفيق لجميع المتسابقين.
تجدر الإشارة إلى أن المسابقة قد تلقت هذا العام 1263 عملاً في مختلف فروع الجائزة، وقد تم تقييم الأعمال المقدمة، بواسطة 6 لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.
عن جائزة ساويرس الثقافية:
تعد "جائزة ساويرس الثقافية" أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005   لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي. ومنذ إطلاقها وعلى مدار 16 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.

حائزة ساويرس الثقافية جوائز ادبية نجيب ساويرس مسرح النافورة دار الأوبرا النصرية

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