وزير الأوقاف يحتفل بذكرى العاشر من رمضان في طنطا ويفتتح مسجد الرحمة

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وكان في استقبال وزير الأوقاف، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الشيخ عبد الهادي القصبي عضو مجلس النواب رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والقيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية.

وعقب صلاة التراويح سيشهد وزير الأوقاف والمحافظ احتفالية ذكرى العاشر من رمضان بمسجد الرحمة بمنطقة الإستاد بطنطا والذي سيتم افتتاحه اليوم.