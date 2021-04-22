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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يزور مصابي "كورونا" بمستشفيي الصدر والتأمين الصحي

صدى البلد

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير العمل بمستشفى الصدر، ومستشفى الفيوم النموذجي للتأمين الصحي المخصصة لعزل مصابي كورونا، للوقوف على آلية العمل بهما ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمحجوزين من مصابي فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، والدكتورة هبه عاطف مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم، والدكتورة ولاء عبد الرحمن مدير مستشفى الصدر.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن زيارة المحافظ بدأت بتفقد المبنى الجديد المطور بمستشفى الصدر بعد الانتهاء من رفع كفاءته ودخول المستشفى حيز التشغيل التجريبي مطلع شهر مارس الماضي، حيث تم تطوير الدور الأول والثاني، وسكن الأطباء، وتجهيز المبنى بعدد 134 سريراً، منها 24 سريراً للعناية المركزة، مضيفاً أن المحافظ تفقد قسم الرعاية المركزة وعدداً من عنابر المرضى وأقسام المستشفى المختلفة والتي تضم حالياً 47 حالة من مصابي كورونا، كما التقى المحافظ، أفراد الطاقم الطبي والإداريين بالمستشفى، لمناقشة معوقات العمل وآلية التغلب عليها.

كما شملت الجولة تفقد مستشفى الفيوم النموذجي للتأمين الصحي، حيث تفقد المحافظ قسم الرعاية المركزة وعدداً من أقسام المستشفى وعنابر المرضى، وناقشهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما ناقش أفراد الطاقم الطبي حول آليات العمل بالمستشفى، مشدداً على ضرورة التطعيم للوقاية من فيروس كورونا.

وفي لفتة إنسانية، لم يتوان محافظ الفيوم عن تلبية مطلب عدد من المصابين من كبار السن، في التقاط الصور التذكارية معهم، لرفع روحهم المعنوية والشد من أزرهم، كخطوة نفسية تساعدهم على العلاج.

استمع محافظ الفيوم خلال جولته التفقدية لآراء المرضى مصابي كورونا حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، كما اطمأن من مديري مستشفيي "الصدر" و"التأمين الصحي" على مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، والاحتياجات المطلوبة بكل مستشفى، وأكد المحافظ أن قطاع الصحة يأتى على رأس أولويات المحافظة لما له من صلة مباشرة بحياة المواطنين، لافتاً إلى جهود المحافظة فى التنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ خلال حديثة مع الأطقم الطبية على التفاني والإخلاص فى العمل، وأن يؤدى كل فرد من أفراد المنظومة الصحية واجبه المنوط به، مع الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، حتى نعبر هذه المرحلة الحرجة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وأن يتلقى أفراد الطاقم الطبي التطعيم ضد "كورونا" حفاظاً على سلامتهم الشخصية وسلامة المخالطين لهم، مؤكداً أن التطعيم لم يعد رفاهية وإنما ضرورة مهنية لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.

وأضاف، أن أزمة كورونا تحتاج لتضافر جهود الجميع في ظل ارتفاع نسبة الإصابات، مؤكداً على ضرورة التثقيف الصحي والتوعية بأهمية التطعيم للفئات المستهدفة حفاظاً على سلامة الجميع، موجهاً وكيل وزارة الصحة، بحصول أفراد الطاقم الطبي على مستحقاتهم المالية أولاً بأول، نظراً لجهودهم الملحمية في تحمل أعباء الوباء منذ أكثر من عام.

كما أشاد المحافظ بجهود جميع أفراد المنظومة الصحية في مواجهة جائحة كورونا،  معرباً عن سعادته بالإشادة الإيجابية من المرضى بجهود أفراد الطاقم الطبي، مثمناً جهود الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب على التعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة فى النهوض بقطاع الصحة والتصدي لأزمة كورونا.

 

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محافظ الفيوم مصابي كورونا مستشفى الصدر والتامين الصحى الدكتور محمد التونى

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