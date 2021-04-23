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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. قطع مياه الشرب لمدة ٤ ساعات عن هذه المناطق بالفيوم

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم في بيان اعلامى لها  بخصوص قطع مياه الشرب لمدة أربع ساعات متواصلة .

ويأتي ذلك بسبب أعمال الصيانة اللازمة لمحبس رئيسي بعنبر المياه النقية بمحطة مياه العزب الجديدة المرحلة الثانية .

وسيتم  قطع المياه لمدة ٤ ساعات متواصلة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غدا السبت الموافق ٢٤/٤/٢٠٢١ حتى الواحدة ظهرا".


وتشمل المناطق المتأثرة :"مركز سنورس ( مدينة سنورس _ ابهيت الحجر  _ بيهمو وتوابعها _السليين _ فيديمين _سنهور _ ترسا _ نقاليفة وتوابعها - المنطقة السياحية )مركز الفيوم ( منشأة عبد الله - دسيا - تلات - زاوية الكرادسة - بني صالح - الهدير - ابجيج ).

 

كما تشمل : " مركز اطسا - قصر الباسل - تطون - الغرق - عزبة قلمشاة - دير الملاك وتوابعها 
ابشواي ( مركز ابشواي - والمنطقة السياحية - ما عدا العجميين والنصارية وطبهار ) يوسف الصديق ما عدا النزلة - الحامولي – الشواشنة".

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