غدا.. قطع مياه الشرب لمدة ٤ ساعات عن هذه المناطق بالفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم في بيان اعلامى لها بخصوص قطع مياه الشرب لمدة أربع ساعات متواصلة .

ويأتي ذلك بسبب أعمال الصيانة اللازمة لمحبس رئيسي بعنبر المياه النقية بمحطة مياه العزب الجديدة المرحلة الثانية .

وسيتم قطع المياه لمدة ٤ ساعات متواصلة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غدا السبت الموافق ٢٤/٤/٢٠٢١ حتى الواحدة ظهرا".



وتشمل المناطق المتأثرة :"مركز سنورس ( مدينة سنورس _ ابهيت الحجر _ بيهمو وتوابعها _السليين _ فيديمين _سنهور _ ترسا _ نقاليفة وتوابعها - المنطقة السياحية )مركز الفيوم ( منشأة عبد الله - دسيا - تلات - زاوية الكرادسة - بني صالح - الهدير - ابجيج ).

كما تشمل : " مركز اطسا - قصر الباسل - تطون - الغرق - عزبة قلمشاة - دير الملاك وتوابعها

ابشواي ( مركز ابشواي - والمنطقة السياحية - ما عدا العجميين والنصارية وطبهار ) يوسف الصديق ما عدا النزلة - الحامولي – الشواشنة".

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