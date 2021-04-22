أنا مش بتاع مشاكل.. رامي صبري يتحدث لأول مرة عن أسباب انسحابه من حفل مع تامر حسني

شيخ الحارة والجريئة

أكد المطرب رامي صبري، أنه امتنع عن الغناء فى حفلة بسبب شكل "البوستر الدعائي" ، حيث إن صورة النجم تامر حسني كانت أكبر من كل المطربين الأخرين.

وأشار رامى صبري، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الملحن تامر حسين أخطأ فى حقه، لكنه الآن صديق وحبيب له، مشددًا على أن هناك من يصدر فكرة أنه شخص صاحب مشاكل حتى لا يحبه الجمهور، معقبًا: "أنا مش بتاع مشاكل وفي حالي".

وتحدث رامي صبري، عن أن شركة "عالم الفن" أضافت له الكثير في عالم الغناء، كما أنهم نفذوا العقد المكتوب بشكل جيد، لافتا إلى أنه استبعد من تقديم برنامج "صولا" ليس بسبب طارق العريان وهو صاحب فكرة البرنامج، كما أنه غنى مع المطربة أصالة في فترة بداية حياته الغنائية، مشيرًا إلى أن طارق العريان كان سبب في الغناء الثنائي مع أصالة.



