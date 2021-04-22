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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دنيا عبد العزيز : أنا مسرفة ولا يوجد بخيل يقول على نفسه كدا.. فيديو

الفنانة دنيا عبد
الفنانة دنيا عبد العزيز

قالت الفنانة دنيا عبد العزيز أننني مسرفة مؤكدا حتى لو كنت بخيلة كنت سأقول سرفة لأن مفيش بخيل بيشوف نفسه بخيل.

 

وأضافت عبد العزيز خلال لقاء لها لبرنامج لحظات جريئة عبر فضائية القاهرة والناس أنني أسرف بشكل كبير مشيرة إلى أنه خلال أوقات سابقة كنت حريصة بسبب ابنتي التيب كان لها أولوية. 

 

و ذكرت "الفنانة دنيا عبد العزيز" أنها تعشق كل الأشياء القديمة و منها قصص الحب القديمة التي كانوا يتبادلون فيها الجوابات و ليس مواقع التواصل الاجتماعي كما هو متاح الآن.

 

وأكدت أنها قامت بمشاهدة الفنان أحمد رمزي عند وجودها في أحد الأماكن و لكنها لم تتعرف عليه لكبر سنه و تغيير ملامحه، معقبة :" صدمة مش طبيعية "، مضيفة أنها لم تذهب لمصافحته و ذلك لأنه لم يكن هو الشخص الذى رسمته في مخيلتها.

 

 

دنيا عبد العزيز برنامج لحظات جريئة مواقع التواصل لحظات جريئة

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