الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يتقدم على هويسكا بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق أتلتيكو مدريد على نظيره هويسكا بهدف دون رد، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الإسباني.

جاء هدف أتلتيكو مدريد الوحيد عن طريق أنخيل كوريا، في الدقيقة 39، من عمر المباراة.

وبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: - تريبير - سافيتش - خيمينيز - لودي.

خط الوسط: كاراسكو- هيريرا- كوكي- ساؤول.

الهجوم: أنخيل كوريا - ماركوس يورينتي .

ويسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لاستعادة صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد.

كانت مباراة الدور الأول من الدوري الإسباني، انتهت بتعادل أتلتيكو مدريد مع هويسكا بدون أهداف.

ويحتل أتلتيكو مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بفارق الأهداف، بينما يتواجد هويسكا في المركز الـ 18 بـ 27 نقطة.