اقتراحات وشكاوى البرلمان: عودة العمالة المصرية إلى ليبيا دليل قوة ومتانة العلاقات بين البلدين

قال د. هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، يأتي على رأس النقاط الإيجابية، التي شهدتها مذكرات التفاهم، الموقعة بين مصر وليبيا، على هامش زيارة د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، و11 وزيرًا، إلى ليبيا مؤخرًا.

وأضاف "حسين" في تصريحات صحفية، أن مصر وليبيا تتمتعان بعلاقات وروابط وثيقة، شعبيًا وسياسيًا، وطالما كانت العمالة المصرية رافدًا مهمًا للتنمية في ربوع ليبيا، وتزداد أهمية دورها في هذا التوقيت، الذي يشهد علاقات مميزة بين البلدين، للمساهمة مع الأشقاء الليبيين في إعادة إعمار ليبيا.

وأشاد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بما تضمنته مذكرات التفاهم، الموقعة بين الحكومتين المصرية والليبية، والتي نصت على تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بشكل مخطط ومنظم، وفي المجالات التي يطلبها الجانب الليبي.

وقال "حسين": "إن الزيارة بكل ما ترتب عليها، تؤكد قوة ومتانة العلاقات بين مصر وليبيا، وحرص القيادة السياسية المصرية على دعم الأشقاء الليبيين، والذين يمثلون امتدادًا طبيعيًا وأمنيًا وجغرافيًا لمصر، بالإضافة إلى الروابط العائلية والقبلية، وهو ما يعد امتداد للاهتمام المصري التاريخي والثابت بحماية وصيانة وحدة واستقرار واستقلال الأراضي الليبية".