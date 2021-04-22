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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|3.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

التصرفات العقارية
التصرفات العقارية بدبى

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 3.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1179 مبايعة بقيمة 2.27 مليار درهم منها 93 مبايعة للأراضي بقيمة 513.7 مليون درهم و1086 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.76 مليار درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا .

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 166 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 144 مبايعة بقيمة 257 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 111 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 220 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.19 مليار درهم منها 83 رهن أراض بقيمة 475.49 مليون درهم و286 رهن فلل وشقق بقيمة 718.03 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الورقاء الأولى بقيمة 219 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 186 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 90 هبة بقيمة 420.8 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 276 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 64 مليون درهم.

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