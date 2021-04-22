المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. المُسْلِمون بَيْنَ الوِحْدَة والتَنَوُّعْ

• تَناوَلْنا في مَقالِنا السابِق مِنْ "رَمَضانيَّات" الشَهْرِ الكَريمْ "نَظْرَة الإسْلامِ إلى الإنْسانِ والكَوْن" وكَيْفَ أنَّ الإنْسانَ المؤْمِنَ مُرْتَبِطٌ أشَدّ الإرْتِباط بِكُلِّ مَظاهِرِ وتَجَلِّياتِ الكَوْنِ مِنْ حَوْلِهْ – في حَرَكاتِهِ عَمَلاً وعِبادَةْ – وفي سَكَناتِهِ بِالفِكْرِ والتأمُّلْ – فَضْلاً عَنْ دَعْوَةِ الإسْلامِ لِلبَشَريَّةِ كُلِّها إلى المَحَبَّة والتآخي والسَلامْ، و دَحْض التَفْرِقةِ والظُلْمِ والإساءَةِ إلى سائِرِ المَخْلوقاتِ في إطارِها الأعَمّْ مِنْ نَباتٍ وحَيوانٍ وجَمادْ التي أبْدَعَها خالِقُ الكَوْنِ العَظيمِ بِقُدْرَتِهِ وعِلْمِهِ وحِكْمَتِهْ ...!؟! وإذا كانَ التَنَوُّع والاخْتِلاف هو سُنَّة مِنْ سُنَنِ اللهِ في خَلْقِ الكَوْنِ والبَشَرْ – فَإنَّ الإسْلام يُشيرُ إلى مَظاهِرِ التَنَوُّعِ البَشَري والطَبيعي مؤَكِّداً في ذاتِ الوَقْتِ على وِحْدَةِ الحياةِ والإخاءِ الإنْساني – فالأرْضُ هى وَطَنُ الإنْسان – كُلْ إنْسان – وإذا تأمَّلْنا آياتِ القُرْآنِ الكَريم – لاسيَّما "سورَة الرَحْمَن" – لَرَأيْنا فيها أوْصافاً لِمُكَوِّناتِ الكَوْنِ سَمائِهِ وأرْضِهْ، بَرِّهِ وبَحْرِهْ، دُنْياهُ وآخِرهْ، عَمَلُ وحِسابْ – كُلْ هَذِهِ الأوْصاف هي بِمَثابَةِ "دَعْوَة مَفْتوحَة" لِعُمْرانِ الحياةِ وإعْمارِ الكَوْن ...!؟!... ويأْتي اخْتِلاف ألْسنة البَشَرِ وألْوانِهِم دَليلاً على قُدْرَةِ اللهِ في الخَلْقْ، وهو ما نَجِدَهُ في مَظاهِرِ الكَوْنِ الأُخْرَى مِنْ تَعَدُّدِ ألْوانِ الجِبالِ والنَباتِ والحَيوانِ وغَيْرِها مِمَّا أبْدَعَهُ اللهُ في الخَلْقْ ...!؟!.

• كانَ الرَسولُ العَظيمُ هوَ مَنْ وَضَعَ أساس "الدِّينِ الكَوْني" ورَسَمَ مَعالِم "عالَميَّةِ الإسْلام" بِرَسائِلِهِ إلى المُلوكِ والحُكَّامِ مِنْ حَوْلِهِ يَدْعوهُم إلى عَقيدَةِ التَوْحيدِ والإيمانِ بِاللهِ الواحِدِ والدُخولِ في الإسْلامْ – فَكانَ مِنْهُم مَنْ أحْسَنَ الرَدَّ ومِنْهُم مَنْ قادَهُ صَلَفَهُ وغُرورَهُ إلى حَتْفِهْ ...!؟! – وقَدْ بَدَأَ الصِدام بِالقُوَى المُحيطَةِ بِالإسْلامِ في عَهْدِ النُبُوَّة، بَيْنَما حَدَثَتْ المواقِعِ الكُبْرَى في عَهْدِ الخُلَفاءِ الراشِدين – ليُعَبِّرَ الإسْلام حُدود جَزيرَةِ العَرَبِ إلى أرْضِ حَضاراتٍ أُخْرَى، ومِنْ ثَمَّ انْتِشار اللُّغَةِ العَرَبيَّة مَعَ القُرْآنِ في رُبوعِ العالَمين...!؟! – وبِالفَهْمِ السَمْحِ لِاخْتِلافِ الألْسِنَةِ والالْوانِ والبيئاتِ مَعَ امْتِدادِ المَكانِ وتَعاقُبِ الزَمان وتوالي مُتَغَيِّراتٍ الحياة – خَرَجَ الإسْلامُ مِنَ الجَزيرةِ العَرَبيَّة إلى سائِرِ أرْجاءِ العالَمْ – ولازالَ الإسْلامُ حَتَّى يومِنا هَذا يَنْتَشِر بِقوَّتِهِ الذاتيَّةِ في كافَّةِ أرْجاءِ التَراجُعِ التي يَعيشُها المُسْلِمون الآن ...!؟!... فالعَرَب هُمْ أوَّل مَنْ حَمَلَ أمانَةَ الإسْلامِ إيماناً ودَعْوَةً وجِهاداً – لِأنَّ القُرْآن الكَريم نَزَلَ بِلِسانٍ عَرَبيٍّ مُبين على رَسولٍ عَرَبيٍّ في "مَكَّة" أرْض الرِسالة و"المَدينَة" دارِ الهِجْرَة – مِنْ هُنا كانَ الرباطُ الوَثيقُ والمُقَدَّسُ بَيْن العُروبَةِ والإسْلامِ والقُرْآنْ – كَما أنَّ اخْتيار الزَمانِ والمَكانِ والرَسولِ واللِّسانِ أُمورٍ تَتَعَلَّق بإِرادَةِ الله لا بإرادَةِ النَّاس – لِهَذا كانَ الإسْلامُ كَرامَةً وتَكْريمْ – لَكِنَّهُ في ذاتِ الوَقْت مَسْئوليَّةٍ وعَطاءْ – والكَرامَة في الإسْلامِ تَقومُ عَلى التَقْوَى ولَيْسَ لِمُجَرَّدِ الانْتِماء "إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتْقاكُمْ" والتَقْوَى شَأْنَها شأْن العَقيدَةِ لا تَسْتَقيمُ بِغَيْرِ العَمَل الذي يُحَقِّقُها على أرْضِ الواقِعْ – وقَدْ رَسَمَ الرَسولُ الكَريمُ بِسُلوكِهِ وتَوْجيهِهِ الأساليبِ التي تُعينُ على تَماسُكِ المُجْتَمَعِ واحْتِرامِ الإنْسانْ – فَفي الإسْلامِ لا يوجَد انْفِصال بَيْن المضامين الاقْتِصاديَّة والاجْتِماعيَّة والدينيَّة التي تَقومُ بِالحياةْ ...!؟!.

• القُرْآنُ لِلْمُسْلِمِ هو "كِتاب الحياة" بِما يَتَضَمَّنَهُ مِنْ عَقيدَةٍ وشَريعَةِ وأخْلاقٍ وقِصَصٍ لِلتَدَبُّرِ والاعْتِبارْ – وأنَّ الأمْرَ الإلَهي الأوَّل لِلرَسولِ الكَريمْ "إقْرَأْ" هوَ أمْرٌ موَجَّهٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ بَعْدِهْ – وعَقيدَةُ القُرْآنِ هي التَوْحيد والإيمان بِما أنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتابْ، وشَريعَةٌ فيها تَفْصيل لِلثَّابِتِ الذي لا يَتَغَيَّر كالعِباداتِ وإشاراتٍ عامَّة لِما يَعْتَريهِ التَغْيير والتَجْديد مِنْ نُظُمٍ سياسيَّة واقْتِصاديَّة ومُعامُلاتْ، وفي القُرْآنِ قَواعِدٍ لِلْأخْلاقِ نَموذَجِها الأعْلى "أخْلاق الرَسولِ الكَريمْ" الذي وَصَفَهُ بِقَوْلِهِ "وإنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيمْ" – فالقُرْآنُ يَدْعونا إلى تَوْحيدِ الخالِقِ وإلى العَمَلِ الصالِحِ في هَذِهِ الدُّنْيا والإيمان بِعَقيدَةِ الجَزاءِ في الأخِرَة، وإلى الوِحْدَةِ في الإنْسانيَّة – فالنَّاسُ جَميعاً خُلِقوا مِنْ نَفْسٍ واحِدَة ...!؟!.

• ... بِهَذِهِ المَفاهيم الأساسيَّة قامَ الإسْلامْ – فَفي بِدايَةِ الأمْرِ كانَ جُزْءاً مِنَ العُروبَة – فَدَعْوَتُهُ الأولى كانَتْ في "مَكَّة" وقاعِدَتَهُ الأساسيَّة "المَدينة المُنَوَّرة" التي انْتَشَرَ مِنْها إلى سائِرِ أجْزاءِ الجَزيرَةِ العَرَبيَّةِ في حياةِ النَبيّ – وبَعْدَ وَفاتِهِ "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ" اهْتَزَّتْ الجَزيرَة جَرَّاءْ حُروبِ الرِدَّة وبَعْدَها اسْتَقَرَّتْ الدَوْلَة الإسْلاميَّة لِتَنْطَلِقَ إلى آفاقٍ عالَميَّةٍ جَديدة بِدايَةً مِنْ عَهْدِ الخِلافَةِ الراشِدةْ – وظَلَّ "القُرْآن الكَريمْ" كَما كانَ مُنْذُ أنْ أنْزَلَهُ اللهُ على قَلْبِ الرَسولِ الأمينْ – مَرْكَزاً لِلثِقَلِ في الحياةِ الإسْلاميَّة ومِحْوَرِها الذي تَدورُ حَوْلَهْ – فَهوَ الدِّين واللِّسان والرِّباطِ المَتين الذي يَجْمَعُ المُسْلِمين ...!؟! – وبِفَضْلِ القُرْآن تَمَكَّنَ الدِّينِ الإسْلامي مِنَ البَقاءِ رَغْمَ تَوَزُّع المُسْلِمين بَيْنَ حَضاراتٍ وثَقافاتٍ مُتَنَوِّعَة – فَقَدْ تَعَدَّدَتْ الألْسِنَةِ واللهْجاتِ وبَرَزَتْ المَصالِحُ المَحَلِّيَّة والنَزْعاتِ الطائِفيَّة والعصبيات ...!؟! – ورَغْمَ الحُروب الدامية ومُحاوَلات التَخْريبِ والتَقْسيمِ والخُضوعِ لِسَيْطَرَةِ الاسْتِعْمارِ الغَرْبي الذي اسْتَنْزَفَ الخَيْراتِ ومارَسَ عَمَليَّاتِ التَشْويهِ والإذْلالْ ...!؟!.

• إذاً الإسْلامُ واحِدٌ والمُسْلِمونَ مُتَنَوِّعونْ – هَذِهِ هى إرادَةُ الله لِهَذا الدِّين الذي يَسَهُ البَشَرُ جَميعاً ويَحْتَوي العالَمُ بِأسْرِهْ ...!؟! – وِحْدَةٍ في العَقيدَةِ ووِحْدَةٍ في العِباداتِ ووِحْدَةٍ في القيَمِ والأخْلاقْ – رَغْم اخْتِلاف الزَمانِ والمَكان – فَالإسْلامُ يَدْعو إلى الوِحْدَةِ التي يَأْتَلِفُ في داخِلِها التَعَدُّد والتَنَوُّع الذي يُثْري هَذِهِ الوِحْدَة – ولَسَوْفَ نَجِدُ الوِحْدَة والتواءُمْ في داخِلِ العِباداتِ التي فَرَضَها الإسْلامْ – "الصَلاة" واحِدة لَكِنَّها تَتَنَوَّع ما بَيْنَ مواقيتِها مِنَ الفَجْرِ إلى الليل – و"الزَكاة" واحِدة لَكِنَّها تَتَنَوَّع في مُعْطَياتِها وتَتَعَدَّد في مَخارِجِها – و"الصيامُ" واحِد في شَهْرِ رَمَضان لَكِنَّهُ يَتَنَوَّعُ مِنْ عامٍ إلى عام ما بَيْنَ صَيْفٍ وشِتاءِ ورَبيعٍ وخَريفْ وفْقَ دَوْرَةِ الزَمانِ وتَوْقيتِ المَكان – و"الحَجّ" واحِد في مواقيتٍ وشَعائِرٍ مُحَدَّدَة مِنْ كُلِّ عامْ – لَكِنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ المؤْمِنين على اخْتِلافِ بيئاتِهِم وألْوانِهِم وألْسِنَتِهِم – فَفي ذَلِكَ الرِداءِ الابْيَضِ البَسيط تَتَلاشى كُل الفُروثِ ومَظاهِرِ التَمْييزِ بَيْنَ غَنيٍّ وفَقيرٍ أو رَئيسٍ أو مَرْؤوسْ ...!؟!.

• ... ويَبْقى أنْ نُشيرُ إلى أنَّ قُبول الإسْلامِ لِلتَنَوُّعِ لا يَعْني أنْ يَذْهَبَ المُسْلِمونَ إلى الفُرْقَةِ والخِلافِ والتَنازُعِ فيما بَيْنَهُم – مِثْلَما كانَ عَلَيْهِ الحال على مَدارِ التاريخْ – وكَما نُشاهِدُ الآن مِنْ صِراعاتٍ مَذْهَبيَّة وطائِفيَّة – رَغْمَ وِحْدَة العَقيدة وَوِحْدَةِ الدِّينْ ...!؟! – ويَظَلُّ المُسْلِمون اليَوم في أشَدِّ الحاجَة إلى تَصْحيحِ مَفاهيمِ الدِّينِ وعَدَم الفَصْلِ بَيْنَ العِباداتِ مِنْ ناحية وبَيْن الأخْلاقِ التي هى أساس الدِّين – ليَتَمَكَّنوا مِنْ تَحْقيقِ التَفاهُمِ بَيْنَهُمْ – فَإذا كانَ الإسْلامُ ديناً لِمَنْ يؤْمِنُ بِهْ – فَإنَّهُ ثَقافَةٌ ورُبَّما مَنْهَج حياة لِغَيْرِ المُسْلِمينْ ...!؟!.

فَهَلْ يُدْرِكُ العَرَبُ والمُسْلِمون أنَّهُ لا تَناقُض بَيْنَ العُروبَةِ والإسْلامْ ...؟!؟ – لأنَّ ما يَجْمَعَهُم عَرَباً ومُسْلِمين أكْبَر بِكَثيرٍ مِمَّا يُفَرِّقَهُم وهو قَليل ...!؟! – فالتَحَدِّي الأكْبَر والأخْطَر الذي يواجِهُنَهُ اليَوم هو "التَحَدِّي الحَضاري" وأنَّ أهَم ما يُمَكِّنَهُم مِنَ الصُمودِ في مواجَهَتِهِ هو "الإيمان بِوِحْدَةِ الدِّين" والقُدْرَة على "الإبْداع" – إنَّما يَجِبُ أنْ نَعْلَمَ أنَّهُ لا إيمان دونَ مَحَبَّةٍ أو إخاءْ ...!؟! ولا إبْداع دونَ عِلْمٍ وعَمَلٍ وتَعاونْ ...!؟!... هذا هوَ التَنَوُّع المُبْدِع في إطارِ وِحْدَةِ الدِّينْ ...!؟!.



