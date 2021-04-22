"باب رزق" يخصص فقرة عن صناعة المنسوجات اليدوية .. فيديو

خصص برنامج "باب رزق" المذاع عبر قناة دى إم سي، فقرة خاصة من حلقة اليوم عن صناعة المنسوجات اليدوية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد المقصود خلال حواره ببرنامج "باب رزق" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" أنا فكرة المشروع بدأت معه عند دراسته في كلية الفنون التطبيقية".

وأوضح:" صناعة المنسوجات اليدوية تتميز بها مصر والهند وقمت خلال عشر سنوات بالبحث في كل ما يخص هذه الصناعة".

وأردف:" خدت جزء من البلكونة في بداية المشروع وبعدها استأجرت منازل للتصنيع، موضحا:" رأس مالي مشروع كان سلف أخدت 8 آلاف من اختي وبعدها ربنا كرمني والمشروع مشي".