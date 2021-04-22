صومعة عتاقة بـ السويس تستقبل 312 ألف طن قمح من المزارعين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس عن استقبال 312,760 طن قمح من المزارعين، وتخزينها بصومعة عتاقة التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.

من جانبه قال عماد زين العابدين، وكيل وزارة التموين في السويس، إن محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، شدد على عدم استقبال أي أقماح مخالفة، والالتزام بالقوانين والقرارات، لافتا إلى أن المديرية استقبلت خلال اليومين الماضيين 312.760 طن قمح من الموردين وتم تخزينه بصومعة عتاقة.

وأضاف عماد زين العابدين، أن لجنة استلام القمح مكونة من مديرية التموين وهيئة السلامة والغذاء ومديرية الزراعة وجمعية القبانين وأمين العهدة، مؤكدا أن العمل مازال مستمرا على استقبال أطنان القمح المحلي من المزارعين.