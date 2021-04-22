زياد السويفى يكتب: ملحمة العاشر من رمضان

تعرضت قواتنا المسلحة المصرية وقيادتنا السياسية العظيمة بكميةُ غير عادية من السخريةِ والنكات والتخوين والمظاهرات المليئة بالسب واللعن، تَعَرَّضَ لها الرئيسُ الراحل السادات وقادةُ قواتنا المسلحة قبل حربِ أكتوبر بشكل خاص.

لو أتيحت للرجل الفرصة ليرد.. كان بالتأكيد سيقول: "يا ليت قومي يعلمون، فوالله إنها خطةٌ لخداعِ العدو.. وسيأتي يومٌ وتعلمون".

لا يعلمون شيئا عن خطة الخداع الاستراتيجي، أبرز ملامحها على سبيل المثال.. قبل الحرب وبالأخص في يوليو 1972، أعلنت قواتُنا المسلحة تسريحَ 30 ألف جندي من الخدمة ، فإذا بشباب الجامعة يخرجون في مظاهراتٍ، تمتلئ بهتافاتِ السب والسخرية على الرئيسِ الخانع اللي ارتضى بالهزيمة.

للأسف .. معذورين لم يعلموا حقيقةَ الأمر

كان قبلها في يناير 1972، خرج الرئيسُ السادات يتحجج في خطابه بأسبابٍ غريبة منعته من خوضِ الحرب!!، ويقول: "أننا لم نحارب إسرائيل العام الماضي، بسبب حربِ الهند وباكستان".

يسمع الطلبةُ هذا الكلام الغريب، فيزدادُ الغضبُ ويكثرُ السبُ والقذف بحقِ الرئيس السادات، ترى القوات المسلحة قبيل حرب أكتوبر "العاشر من رمضان"، تعلن عن رحلاتٍ للعُمْرة لضباطِ وجنودِ الجيش وتنظم دوراتٍ رمضانيةً لكرة القدم.

يُقسِمُ من يتابع ويقول: والله إن جيشَ مصر، لن يحارب ولن يتحرك لاسترداد الأرض، ولتأمين مخزون مصر الغذائي وقت الحرب، سربت المخابراتُ العامة معلوماتٍ عن "مياه المطر التي أغرقت صوامع القمح فأفسدته"، حتى يكون لنا مبرراتنا الوجيهة لاستيراد كميات كبيرة من القمح نعتمد عليها فترة الحرب، دون أن نلفت الأنظار.

فتجد ثورة على النظام الحاكم الفاسد، ولهم العذر.. لم تُتح لهم فرصة رؤية الصورة الكاملة.

كذلك نجد قواتنا المسلحة ترفعُ درجةَ الاستعداد القصوى، وتعلنُ حالةَ التأهب في المطارات والقواعد الجوية، فتشتعل الأجواء بروائح الحرب، وتستعدُ إسرائيل هي الأخرى، وترفعُ درجةَ استعدادها، ثم يعود جيشُنا ويعلن أنه: "كان تدريبًا روتينيًا فقط" ، "ويتكرر الأمر مرات ومرات"، "فيخرج المثقفون ويهاجمون المشهدَ بضراوة.

وقال الشاعر أمل دنقل الذي كتب، اذكريني!، فقد لوثتني العناوينُ في الصحفِ الخائنة!

-لوَّثَتْني.. لأني منذ الهزيمةِ لا لونَ لي.. غيرَ لونِ الضياع.

للأسف .. معذور أيضًا فمهما بلغ من الثقافة، لن يعلم تفاصيل الصورة.

ثم تنتشر صورُ جنودِنا على شاطئ القناة يمصون القصب ويأكلون البرتقال، فتفقد الأمل أن هؤلاء سيعيدون الأرض والعِرض.

ثم نعلنُ أننا سنستقبل الأميرة مارجريت "شقيقة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا"يوم 7 أكتوبر!!، ووزير دفاعنا المشير أحمد إسماعيل يعلن استقبال وزير دفاع رومانيا يوم 8 أكتوبر وسيكون في استقباله بنفسه في المطار..

تستمعُ إلى كل ذلك، فتتأكد أن بلدنَا ارتضت الهزيمة وتنام نومًا عميقًا، "ولسانُ حالِ القيادة يقول: يا ليت قومي يعلمون".

خطة للخداع الاستراتيجي ..عنوانها الكبير، لا تتسرع.

فالصورة الكاملة لن تكون متاحة أمامك دائمًا، تخيل..لو حدث كل ذلك في عصر السوشيال ميديا!!.

لكن ولله الحمد.. القيادة صبرت على السخرية والشتم واللعن ، صبرت على المظاهرات والنكات والاتهامات بالعمالة والخيانة، وبفضل صبرها وتخطيطها، عبرنا بـالجيش المصري إلى الضفة الشرقية للقناة، ودمرنا خطَ بارليف الإسرائيلي بأقل الخسائر..

وكانت أكتوبر 10 رمضان

ولا ننسى أيضا رغم أننا نرى عناصر وجماعة حسن البنا يركبون فوق كل موجة ويحرضون ضد الدولة كانوا أيضا بدناءتهم سببا كبيرا في التحريض والأقوال البذيئة ومصدر السخرية في ذلك الوقت ، فمهما مرت السنوات يسطر التاريخ دناءة الاخوان الإرهابية وأفعالها الخسيسة ضد الوطن الذي عاشوا فيه وأكلوا من خيراته واحتضنهم كأبناءه.