محمد فضل يكشف تفاصيل أزمته مع كهربا أثناء تسليم درع الدوري.. فيديو
حكي محمد فضل نجم الأهلي السابق تفاصيل أزمته مع محمود كهربا لاعب النادي الأهلي خلال تسلم درع الدوري الممتاز الموسم الماضي .
وفي تصريحات تليفزيونية قال محمد فضل : لا يوجد ازمة مع كهربا في الوقت الحالي هو اخي الصغير ومنذ أيام قليلة جمعتنا جلسة .
وأكمل : انصح كهربا ان يشعر بقيمة ونعمة التواجد في النادي الأهلي ورد فعله خلال تسليم درع الدوري لـ الأهلي طبيعي .
وأوضح : كهربا لديه تصورات غير حقيقية ولذلك تعامل معي بتلك الطريق حينما كنت مسؤولا في اتحاد الكرة وهو كان مخطئ مليون في المائة .
وأختتم محمد فضل تصريحاته قائلا : كهربا تقدم بإعتذار شفوي ومكتوب في اتحاد الكرة اليوم التالي للواقعة وهذا الامر حدث رغم نفي البعض .