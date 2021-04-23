حبس عاطلين لاتجارهما فى الاستروكس بعين شمس

قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الاستروكس قبل الاتجار فيها بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المضبوطات الى المعمل الكيميائي لفحصها، وتكليف مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة القسم حال تواجدهما بمنطقة سكنهما وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس- 2 هاتف محمول- مبلغ مالى- 2 سلاح أبيض "مطواة".

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وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، وأقرا بحيازتهما للأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم الآثم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

