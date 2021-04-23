عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى:اقتصادية النواب ستناقش طلب احاطة بشأن آلية تنفيذ مبادرة التمويل العقارى الأسبوع المقبل

النائب حسن عمار ،
النائب حسن عمار ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان

قال النائب حسن عمار ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن اللجنة الاقتصادية تقدمت بطلب إحاطة لمحافظ البنك المركزى بشان الية تنفيذ مبادرة التمويل العقارى ، والتى أطلقها الرئيس السيسى .

وأشار عمار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر ان يحضر محافظ البنك المركزى أو من ينوب عنه إلى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة طلب الإحطة خلال جلسات اللجنة الأسبوع المقبل.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 25 أبريل الجاري.

وقال قبل رفع الجلسة: "شهر رمضان شهر عمل لا شهر كسل"، متوجها بالتهنئة لجموع المصريين بوجه خاص والأمة الإسلامية بوجه عام بمناسبة حلول الشهر الكريم.

وأوضح حنفي جبالي، أن مجلس الوزراء، سبق وقرر  ترحيل الإجازات إلى نهاية الأسبوع.

جاء ذلك بعد توضيح بعض النواب بأن 25 أبريل ذكرى تحرير سيناء إجازة رسمية، مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ الأعضاء في حال أي تغيير يحدث.

ووافق مجلس النواب على اعتماد الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب لسنة 2019 / 2020  بقيمة مليار و40 مليون جنيه.

وبلغ الباب الثاني من الاستخدامات أكثر من 524 مليون جنيه، وبلغ الباب الثالث أكثر من 13 مليون جنيه.

وكان مجلس النواب قد وافق  نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019-2020.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019/2020  وعددها 50 مشروعا ، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019/2020 ، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019/2020.

وطالب رئيس المجلس، الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات التي تضمنها التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء وإحالتها للحكومة.

الرئيس السيسي محافظ البنك المركزى مبادرة التمويل العقاري الجلسة العامة البرلمان

ترشيحاتنا

اليمن.. مقتل عشرات الحوثيين في معارك عنيفة غرب مأرب

فوازير رمضان .. أيمن يونس يعلق على أداء الزمالك أمام الإنتاج

زير نساء.. شاب يرتبط بـ 35 سيدة في نفس الوقت لغرض واحد

سيد عبدالحفيظ: خصومات اللاعبين بالأهلي تعتمد على اللائحة وليست بالمزاج

دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان

أسامة نبيه يكشف سبب انفعاله خلال مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

بن شرقي بدأ بالسخرية .. تعليق محمد طلعت على واقعة البصق فى وجه مدرب الزمالك

الليلة.. بيان جديد من مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ