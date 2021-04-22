الدوري الإيطالي.. التعادل 1 - 1 يحسم مواجهة روما وأتلانتا

رياضة

حسم التعادل الإيجابي 1 - 1 مباراة روما وأتلانتا، التي أقيمت على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإيطالي.

افتتح أتلانتا التسجيل عن طريق روسلان مالينوفسكي، في الدقيقة 26، من عمر المباراة.

وفي الدقيقة أحرز بريان كريستانتي هدف التعادل لفريق روما، ليتقاسم الفريقان في النهاية نقاط المباراة.

وشهدت المباراة طرد كل من روبن جوسينس لاعب أتلانتا في الدقيقة 69، و روجير إيبانيز دا سيلفا لاعب روما في الدقيقة 90.

وبدأ روما المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : باولو لوبيز

خط الدفاع: مانشيني - كريسيتانتي - إيبانيز.

الوسط: كارسدورب - فييار - فيرنو - كالافيوري - بيليجريني.

الهجوم: ميختاريان - إدين دجيكو.

وبهذه النتيجة رفع أتلانتا رصيده إلى النقطة 65 في المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، بينما وصل روما للنقطة 55 في المركز السابع.



يذكر أن مباراة الدور الأول، من الدوري الإيطالي انتهت بخسارة روما أمام أتلانتا بأربعة أهداف مقابل هدف.