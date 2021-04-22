"تراث الاستعلاء".. من هو الفائز بالمركز الأول بجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2021

فاز الدكتور سعيد المصرى، مستشار وزيرة الثقافة، بالمركز الأول بجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2021، فى دورتها الخامسة عشرة، عن كتابه "تراث الاستعلاء"، والصادر عن دار بتانة عام 2019.



وأعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، اليوم الخميس، أسماء الفائزين التى تعد الدورة الكبرى فى تاريخ الجائزة من حيث عدد الترشيحات، حيث استقبلت الجائزة 2349 ترشيحاً خلال 2020 /2021، بزيادة تبلغ 23٪ بالمقارنة مع الدورة الماضية.

وضمت قائمة الفائزين بالجائزة، سبعة أدباء وباحثين من مصر وتونس والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى دار نشر لبنانية، وفاز بها من مصر الدكتور سعيد المصرى مستشار والكاتبة إيمان مرسال عن كتاب "فى أثر عنايات الزيات" الصادر عن دار الكتب خان عام 2019.

من هو مستشار وزير الثقافة الفائز بالمركز الأول بجائزة الشيخ زايد للكتاب

_مستشار وزير الثقافة لمتابعة تطوير المنظومة الثقافيّة

_أستاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة

_ عضو اللّجنة العليا لصياغة رؤية مصر في إستراتيجيّة التنمية المستدامة 2030.

_ شغل سابقاً منصب الأمين العامّ للمجلس الأعلى للثقافة، ومساعد وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور إبّان تولّيه المنصب في يوليو 2014

_ عمل أستاذا علم الاجتماع في جامعة الإمارات في العام 2003 وجامعة البحرين في العام 2004 ومستشار رئيس مجلس الوزراء للدراسات الاجتماعيّة من العام 2006 وحتي عام 2012.

_ نال جائزة الأمم المتّحدة للتميّز في التنمية البشريّة عام 2013، والجائزة العربيّة للحفاظ على التراث عام 2014.

له العديد من المؤلّفات في مجال الدراسات الثقافيّة والكتابات العلمية منها «ثقافة الاستهلاك في المجتمع المصري، قيم الشباب في مصر، قيم العمل وقم المستقبل، سياسات إدماج التراث الثقافي في التعليم» وغيرها من المؤلفات والكتابات العلمية.