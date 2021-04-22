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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا خارج التقييم..شمس الكويتية: اعتبروني أهيف شخص في الوسط الفني العربي

الفنانة شمس الكويتية
الفنانة شمس الكويتية

كشفت الفنانة شمس الكويتية، عن أفضل المطربين في الساحة العربية، قائلة:"نحن الآن في زمن الأغنية الناجحة والمهمة"، وقالت:"أنا بحب آمال ماهر ونوال الكويتية ومي فاروق".

وأضافت الفنانة شمس  خلال حوارها ببرنامج “العرافة” المذاع على قناة المحور :" أنا لا أضع نفسي في قوالب التقييم وهذا لأن التقييم متحرك دائما وأبدا، معقبة :"بين مطربين الوطن العربي أنا خارج التقييم".

وأوضحت :" يمكن ان تعتبروني أهيف شخص في الوسط الفني، وهذا لأن التقييم دائما متقلب"، وشددت على ان الغرور ماهو إلا نقص لدى الذات.

ولفتت إلى أن الطمع أمر غير خاطئ يمكن أن يطمع الإنسان في شيء إيجابي، موضحة: أحيانا القناعة تأخذ بالشكل الخطأ.


 


 

شمس الكويتية آمال ماهر نوال الكويتية مي فاروق اخبار التوك شو

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