يا أعظم هدايا الرحمن|شريهان تهنئ ابنتها بـ عيد ميلادها بـ رسالة حب..شاهد

هنأت الفنانة شريهان ابنتها بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت شريهان قائلة :" لولوة يا من سمعت منها أعظم وأجمل كلمة في الوجود "ماما" .. يا أعظم هدايا الرحمن ليا، يا من أكرمني وكرمني ربي سبحانه وتعالى بها، يا دعوة أمي المستجابة وحلم جدتك الذي لم تلمسه أو تراه ويا حلمي أنا لنفسي والذي تمنيت أن يصبح واقع، كم أنا فخورة بأنكِ أنتي إبنتي أنا، صغيرتى الرائعة العاقلة المسؤولة القوية. قلب والدتك يشكرك فلقد كنتي بالرغم من صغر سنك إبنتي الجميلة الرائعة المؤمنة الراضية والحارسة الصبورة، أشكرك يا من حولتي معي الكثير من محني إلى منح عظيمة، وكنتي كثيراً أنتي قوة إرادتي وعزيمتي وإصراري وابتسامتي وأيضاً دوائي المستحيل .. تصدقي حبيبتي اني حاسبة عمرك بالثواني وفي يوم ميلادك، بولدك من قلبي تاني!! .. تصدقي إن يوم ميلادك هو برضه يوم ميلادي يعني إنتى مولوده معايا واد بعض يوم بيوم، علشان برضه ف نفس اليوم الأم إتولدت جوايا !! .. تصدقي إن أنا فرحتي مش زي فرحة أي أم؟ ولو حتي قالوا "عادي" شعور بتحسه كل أم !! .. أنا فرحتي لها شكل تانى و معنى تاني .. شعور مش عادى!! .. تصدقي إن أنا سامعة صوت ضحكة الشمعة السنة دي



و تابعت :" كل عيد ميلاد حبيبتي وأنتى بخير . سعيدة . ناجحة . قوية . صادقة . محققه ذاتك . هادئة . في راحة بال . و ربك سبحانه وتعالي ووالدك وضميرك راضي عَنك .. أما أنا .. فقلبي راضي ومتشرف وفخور بيكي. يا اجمل وأعظم هدايا الرحمن ليا .. بحبك

بعينك أرى الحياة يا أجمل إبتسامة أعادت لقلبي الحياة. "



تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادرا للفنانة شريهان، وهي تحكي عن الحادث الأليم الذي مرت به حتى تماثلها للشفاء.



وقالت شريهان في أحد اللقاءات التليفزيونية المسجلة، إن الحادثة كانت بعربيتها قائلة: "أنا سمعت ٧٠٠ قصه عن الحادثة وهيجي اليوم اللي هحكي فيه أصل القصة، وهي فعلا كانت صعبة جدا وبشعة العربية انقلبت أكثر من مرة وظهري انكسر والعمود الفقري والحوض انكسر وعصب رجلي الأيمن اتقطع العظم دخل في النخاع الشوكي".



وأضافت "الطبيب المعالج طلب مني اعمل عملية، وسافرت باريس ومضيت على إقرار للعملية ومكنش فيه أمل إني أقف، العملية خدت وقت ٩ ساعات وبعدها دخلت الإنعاش يومين، وقعدت ٦ شهور بالحزام، وتعبت جدا جدا علشان أقدر أقف بس ومكنش فيه أمل إن أنا أقف ومش قادرة احكي عن العذاب والألم اللي انا مريت بيه كنت مربوطه بالسرير وجسمي كله خراطيم ومينفعش اتكلم، وكان أكبر قلم خدته من الفن والفنانين الذين لم أجد دعم منهم معنوي ولو بكلمة".



وتابعت " كنت عندي ارادة من ربنا اني اخف فكنت بقف واقعد و بنزل السلم واطلعه قبل ما الدكتور يقولي ، قعدت سنه كامله في السرير، وبعدها بسنه اتكسرت تاني ورجعت باريس تاني عملت عملية وقعت سنه كمان في السرير وبعدها بـ ٣ سنين رجعت للجمهور ومكنتش قادرة أوصف كم حب الناس من جميع أنحاء العالم.