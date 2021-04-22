كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء الإنتاج الحربي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري.
يضم التشكيل كل من:
حراسة المرمى : محمد أبوجبل
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - عبد الله جمعة – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : حميد أحداد
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش وأحمد فتوح ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف روقا وحسام أشرف ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري