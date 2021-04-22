كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء الإنتاج الحربي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري.



يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - عبد الله جمعة – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش وأحمد فتوح ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف روقا وحسام أشرف ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري