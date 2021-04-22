مسلسل خلى بالك من زيزى الحلقة الحادية عشر : نهى عابدين تكتشف خيانة والدها

بدأت احداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل خلى بالك من زيزى ، بذهاب الفنانة زيزى - أمينة خليل بيت زوجها كما جاء فى الانذار وهو مطالبته لها فى بيت الطاعة ، ولكن كل واد منهما يحاول استفزاز الاخر على مدار الحلقة .

على الجانب الاخر ، يحاول المحامى مراد - محمد ممدوح أن يجد مخرج فى القضية الخاصة به مع عمه ، بالاضافة إلى ذلك تحاول شقيقه - أسماء جلال بمساعدة ابنتها على التخلص من العصبية الزائدة وأن يتحسن مستواها الدراسى كما قال لها الدكتور النفسى .

وفى نفس السياق ، يحاول الطلاب فى مدرسة - تيتو أبنة أسماء جلال مضايفتها ووصفها بالفلاحة الكذابة وهذا ما يجعلها تتحدث مع لوسى - الهامستر فى مشهد درامى قوى .

أنتهت احداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل خلى بالك من زيزى ، بأكتشاف نهى عابدين خيانة والدها لأمها اثناء سفره بالخارج .

ويذكر أن مسلسل خلى بالك من زيزى يعرض على قناة mbc مصر فى الساعة التاسعة والنصف مساءً ، كما يعرض على ومنصة SHAHID.

قصة مسلسل خلى بالك من زيزى

يناقش مسلسل خلى بالك من زيزى ، قضية يعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاه تعانى من مشاكل زوجيه وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها وتحاول الخروج منها وذلك خلال 15 حلقة فقط فى سياق درامى مشوق .



أبطال مسلسل خلى بالك من زيزى

مسلسل خلى بالك من زيزى بطولة الفنان أمينة خليل و محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.



وقالت الفنانة أمينة خليل، إن مسلسل خلي بالك من زيزي يعد عملا كوميديا بنكهة درامية، مشيرة إلى أن شخصية "زيزي" في المسلسل تبدو وكأنها مجنونة وعصبية الطباع من الوهلة الأولى لكن سيتحول الأمر وتنفجر مفاجآت بشأن تلك الشخصية الغريبة.

وأضافت أمينة خليل في تصريحات لها، إن شخصية زيزي لديها مبادئ واضحة، لذا نجد أن ردود أفعالها تتفق مع ما تشعر به كونها لا تحاول أن تضبط نفسها على الإطلاق، فإذا ما أحستْ بالأذى تندفع في الدفاع عن نفسها بأي طريقة كانت".

أشارت أمينة خليل أن "زيزي" ليست زوجة مفترية، ولا يجوز الحكم عليها من خلال موقف واحد أو من دون معرفة دوافعها، ونصحت المشاهدين بمتابعة العمل قبل إطلاق الحكم على الشخصية".