إسعاد يونس وعمرو أديب وآسر ياسين يبدون إعجابهم بمسلسل لعبة نيوتن

أبدى عدد من نجوم ونجمات الفن والاعلاميين عن اعجابهم بمسلسل لعبة نيوتن من خلال عدد من التغريدات بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وايضا فيسبوك.

وكتبت اسعاد يونس عبر صفحتها بموقع فيسبوك :"منى زكي شغالة مربع لوحدها خالص" ، وغرد اسر ياسين عبر تويتر قائلا :" برافو مسلسل لعبة نيوتن تحية خاصة لكل صناعه".

لعبة نيوتن

لعبة نويتن

والفنانة الكبيرة سميرة احمد التي كشفت ان مسلسل لعبة نيوتن حظى على اعجابها بشكل كبير، والاعلامي عمرو اديب الذي كتب :" انا عارف انه بدري بس لازم اشيد بمنى زكي وتايسون في لعبة نيوتن بجد عمل محترم جداً شكر على التميز والاحتراف والاهتمام.

وايضا الاعلامية ايمان الحصري التي اعربت عن اعجابها بمسلسل لعبة نيوتن بقولها :"مني زكي في #لعبة_نيوتن حاجة مفتخرة و حقيقية و بسيطة و حلوة و ممثلة شاطرة اووووي بحق و حقيق ( اورجانيك يعني )".

لعبة نيوتن

لعبة نيوتن

والمذيعة جيهان عبد الله التي كتبت تغريدة:" اول مسلسل اشوفوا يوصل لهذا المستوى العالمي من الحرفية في كل شىء.. بجد احلى حاجة في رمضان ٢٠٢١،منى زكي.. محمد ممدوح.. محمد فراج.. مالكوش زي".

كما اشاد الكاتب عمر طاهر بمسلسل لعبة نيوتن بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا :"لعبة نيوتن يستحق جايزة دحلاب رمضان 2022 نقطة المطر العادية جدا اللي بتتجمد و تبقى حتة تلج تجذب حتة تانية و تفضل الكورة تكبر ببطء من غير ما تاخد بالك لحد ما تلاقي نفسك متورط في مصيبة،شغل معمول ب صبر و أستاذية بتوع الغزل اللي بالوقت بتبان عظمة السجادة اللي شغالين عليها".

ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان!، وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.