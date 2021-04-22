المفتي يرد على من يشككون في حديث "إذا فتح الله عليكم مصر"

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن بعض الفضائيات كانت تروج أن حديث "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيرا فهم خير أجناد الأرض" ضعيف وهذا خطأ فالحديث صحيحا وقوي.

وأشار "علام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "كُتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أنهم درسوا هذا الحديث دراسة علمية معمقة وفق المعايير العلمية لقبول الرواية، ووجدوا الحديث برواياته العديدة صحيحا.

وأضاف أنه لا ينبغي التعويل إلى الأقوال التي تشير إلى ضعف الحديث، مؤكدا أن هذا الحديث بشرى وإقرار بواقع الجندي المصري، والواقع يؤيده، ويتميز الجندي المصري بالبسالة والشجاعة والتضحية.



أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه رغم التحديات التي مرت بها مصر إلا أنها متماسكة تماسك لا نظير له، وهناك دول ذهبت كاملة، ومع ذلك مصر مازالت موجودة وتقدمت تقدما مذهلا منذ ثورة 30 يونيو.



وأشار "علام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "كُتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مصر ذكرت 30 مرة في القرآن الكريم تصريحا، ونحو 70 مرة تلميحا، وذلك وفقا لكتاب "حُسن المحاضرة" الذي كتبه الإمام السويطي.

وأشار إلى أن عدد ذكر مصر في القرآن الكريم يدل على شرف هذا البلد، وعلو مكانتها، وأنه علينا أن نفخر أننا ننتمي لهذا البلد.

هنأ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وأهلها الأمن والسلام.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "كُتب عليكم الصيام" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، اليوم، مضيفًا أن رمضان هو شهر الانتصار على النفس وعلى الأعداء؛ لما فيه من أعمال البر والتقوى والتقرب إلى الله بإخلاص واجتهاد وعمل، ومؤكدًا أن الدفاع عن الأوطان يعد من أصول الإيمان، وأن من يخالف ذلك يجهل مبادئ الشرائع السماوية كلها.