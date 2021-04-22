إصابة 7 أشخاص في حوادث متفرقة بقنا

أصيب 7 أشخاص، بإصابات متنوعة إثر وقوع 3 حوادث بين دراجات نارية وتكاتك في مناطق متفرقة بقنا.

تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد انقلاب دراجة نارية في قرية الرحمانية، نتج عنها إصابة كل من: رجب صلاح عثمان ١٧ عاماً، رضا عبداللاه عبدالمطلب ٤٣ عاماً، و شقيقه سيد ٣٠ عاماً، Fكدمات و سحجات وكسور متنوعة.

كما تلقي إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية مع توك توك بقرية المخزن، نتج عنه إصابة مهنا سيد احمد ٢٦ عاماً، خلع بالكتف، أحمد سيد عبدالمعطي ١٨ عاما، بتر بأصابع القدم اليمني وكسر بالساعد الأيسر.



و تلقي إخطاراً من مركز شرطة قنا، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بجوار كمين البياضية، نتج عنه إصابة مصطفى محمد عبدالجابر ٢١ عاما، و محمد عصام جابر ١٨ عاما، بسحجات وكدمات.

من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات بمناطق الحوادث المذكورة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات بهجورة بنجع حمادي، و قوص المركزي، وقنا العام، لتلقي العلاج اللازم.

تحررت المحاضر اللازمة و أخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.