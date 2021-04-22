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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يشارك فى استقبال وزير الأوقاف بالغربية

وزير الأوقاف يفتتح
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمه بطنطا

شارك الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا فى استقبال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحضور السيد عبدالمجيد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، وعبد الهادي القصبي عضو مجلس النواب رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

يأتى ذلك احتفالا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك عقب صلاة التراويح بمسجد "الرحمة" بمنطقة الاستاد بطنطا، والمقرر افتتاحه خلال الاحتفالية.

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