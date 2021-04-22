الزمالك يتقدم بهدف من ضربة جزاء لأشرف بن شرقي على الإنتاج الحربي

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالهدف الأول أمام منافسه الإنتاج الحربي، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي في المباراة المؤجلة من مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

سجل الهدف أشرف بن شرقي فى الدقيقة 22 من زمن المباراة بعد احتساب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح الزمالك بعد احتساب لمسة يد على علي فتحي لاعب الانتاج الحربي .

وبدأت أحداث المباراة بضغط قوي من لاعبي الإنتاج الحربي على دفاعات الزمالك من أجل تسجيل هدف مبكر ، وسط محولات على استحياء من لاعبي الزمالك من أجل تسجيل هدف التقدم.

وشهدت الدقيقة الثامنة محاولة اختراق من لاعب الإنتاج محمود البدري وتوغل داخل منطقة الجزاء وعرضية أرضية لم تجد متابعة سوى من طارق حامد يشتتها لحظة خروج ابوجبل للإمساك بها.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات، وهُزم في مباراتين.

فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن عشر والأخير من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز خلالهم في مباراتين وتعادل في 6 مواجهات وهُزم في 9 لقاءات.