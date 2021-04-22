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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 10 .. زيارة شيرين لـ منزل حنان مطاوع

بوستر القاهرة كابول
بوستر القاهرة كابول

شهدت الحلقة العاشرة  من مسلسل القاهرة كابول  عددا من الأحداث منها زيارة ريم “ شيرين ” واحمد الذى تقدم لخطبة منال ، الى منزلها ، وذلك بعد ان غضبت الاخيرة من معرفتها بزواجه قبل ذلك .

كما أصيبت منال “ حنان مطاوع ” بالصدمة  ، الا ان والدها “ نبيل الحلفاوى ” ، بدا فى علاقة صداقة مع مع ريم “ شيرين ” ،وقد حرصت الاخيرة على زيارتها لازالة سوء التفاهم ن مؤكدة ان ابنها كان ينوى مصارحتها .

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أما رمزى ” طارق لطفى " ، فقد أصر على الانتقام من الاشخاص الذين قتلوا ابنه الصغير ، ويستعد لنقل ابنه الاكبر ووالدته الى مكان امن .

 

أحداث الحلقة السابقة : 

هدت الحلقة التاسعة من مسلسل القاهرة كابول  عددا من الأحداث منها ظهور الفنانة كارولين خليل فى دور سيدة اعمال تعقد أتفاقاً مع طارق كساب “ فتحى عبد الوهاب " لتؤلى مهمة تقديم برنامج توك شو جديد على قناه مجهولة التمويل . 

 

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة الكابول :

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذى سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

 

كواليس مسلسل القاهرة كابول :

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر.

 

نبيل الحلفاوي حنان مطاوع شيرين مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي

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