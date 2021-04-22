10 فوائد للفستق أهمها علاج الضعف الجنسي

عندما تستهلك المكسرات بكميات محدودة، فهي مفيدة بشكل طبيعي لصحتنا، والفستق هو أحد المكسرات الشعبية التي لها العديد من الفوائد الصحية، فهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وصحة القلب والأمعاء..

" الفستق" من أهم المكسرات ذات الطعم المميز، كما أنه غنى بالعديد من الفوائد لصحة الإنسان.

تعرف على أهم الفوائد الصحية الفستق:

إن للفستق عددا كبيرا من الفوائد الهامة التى تعود على جسم الإنسان:

1- احتواؤه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التى تحد من الإصابة بالسرطان.

2- الحد من الإصابة بانسداد الشرايين وأمراض القلب.

3- التخلص من الإمساك لأنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف.

4- تنظيم نسبة السكر فى الدم ويحد من ارتفاعه.

5- الوقاية من الإصابة بالجلطات.

6- تقليل التعرض لعسر الهضم.

7- زيادة القدرة الجنسية للرجل، ويعد تناوله علاجا لمشكلة الضعف الجنسى للرجال.

8- احتواؤه على نسبة عالية من الألياف بما يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

9- تهدئة الأعصاب

10- نضارة البشرة وحيويتها حيث يحتوى على نسبة عالية من فيتامين ب6.

وأخيرا تنصح أخصائية التغذية العلاجية، بتناول ثلاث حبيبات منه يوميا ثلاث مرات.