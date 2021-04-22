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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال أمريكي يعلق على احتمالية شن حرب ضد إيران

العلاقات الأمريكية
العلاقات الأمريكية الإيرانية

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول فرانك ماكنزي، أن إيران تدرك بشكل كامل أن لدى الولايات المتحدة القوة اللازمة لاستخدامها ضدها إذا اقتضت الحاجة لذلك.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن إيران ستواصل تهديد المصالح الأمريكية ومصالح الحلفاء، مشيرا إلى أن تحركات إيران بشأن برنامجها النووي "يمكن العدول عنها".

وأضاف أن: "قوة الصواريخ البالستية هي التهديد الأكبر بالنظر إلى التهديد الإيراني"، مؤكدا عدم وجود احتمالات للإنجرار إلى حرب ضد إيران.

فيما نقلت وكالة "رويترز" عن الجنرال الأمريكي كينيث ماكنزي، اليوم الخميس، إن الضربة السورية داخل إسرائيل لا تبدو متعمدة وتبين عدم الكفاءة.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ : "لا أعتقد أنه كان هجوما متعمدا".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم الخميس، إطلاق صافرات الإنذار انطلقت في منطقة أبو قرينات بجنوب إسرائيل قرب مفاعل ديمونا النووي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تقارير تفيد بأن انفجار وقع قرب مفاعل ديمونا، وجاء نتيجة استجابة بطارية باتريوت لصاروخ تم إطلاقه باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأكد الجيش في بيان لاحق أن صاروخ أرض - جو سوري سقط في منطقة النقب وتسبب في تفعيل الإنذار، مشيرا إلى أنه ردا على ذلك شن هجوما على مواقع تابعة للقوات السورية.

وأعلنت إسرائيل، أنه لم يتم اعتراض الصاروخ السوري الذي سقط قرب ديمونة.

قائد القيادة المركزية الأمريكية مفاعل ديمونة إسرائيل الاتفاق النووي الإيراني الضربة السورية

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